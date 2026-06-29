La UCLM reconoce a los medios de comunicación de Castilla-La Mancha con motivo de su 40 aniversario

Archivo - Logo de la UCLM. - CCOO - Archivo

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de San Pedro Martir de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acogido este lunes un acto de reconocimiento por parte de la Institución académica a los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma.

Se trata de un evento que ha tenido lugar con motivo del 40 aniversario de la UCLM, en el que su rector, en declaraciones a los medios, ha señalado que lo que quiere la institución que preside es reconocer la labor "importantísima" de los medios en esta cuatro décadas, "para contar lo que es esta universidad a la sociedad".

"Si no hubiera sido por vosotros, el impacto que realmente tiene la universidad en el territorio hubiera sido mucho más desconocido", ha indicado Garde, quien ha hecho un balance de la celebración de los 40 años de historia de la UCLM para afirmar que es "muy positivo".

"Cerramos un capítulo, que son los primeros 40 años de historia de nuestra universidad y desde ya nos tenemos que poner a trabajar en los por los 40 siguientes, empezando por el 41, de una manera más intensa a si cabe", ha sostenido.

Una nueva etapa en la que el sistema universitario español, ha dicho, se enfrenta "a grandes cambios" como la transformación tecnológica que se está viviendo "en todos los ámbitos" o el llegar al uno por ciento de financiación por parte de las administraciones en las universidades públicas.

A ello ha unido el seguir haciendo investigación "que tenga impacto en la sociedad". "Para eso, como Universidad de Castilla-La Mancha y como en general todas las universidades, lo que estamos pidiendo al Gobierno de España es que haya una financiación basal para la investigación que tenga impacto en el territorio", ha concluido.

Durante el acto han sido reconocidas las asociaciones de la prensa de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y la asociación provincial de periodistas de Talavera de la Reina.