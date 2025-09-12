La UCLM Recuerda La Figura De Juan De Mariana Con Una Exposición En Talavera De La Reina. - UCLM

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de centros de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Talavera de la Reina acoge hasta el 3 de octubre la muestra 'Juan de Mariana: un espíritu democrático, de justicia, libertad y dignidad', que ofrece un recorrido por la vida y la obra del jesuita talaverano, figura destacada del Siglo de Oro español. La propuesta incluye una conferencia del profesor Ángel Monterrubio, el próximo 16 de septiembre, sobre la influencia de Mariana en la educación europea.

El itinerario expositivo repasa los principales hitos biográficos e intelectuales de Juan de Mariana (1536-1624), considerado uno de los grandes pensadores de la Compañía de Jesús. Entre sus obras sobresalen Historia general de España (1601), reconocida como la primera obra científica sobre la historia del país, y Del rey y la institución real (1599), según ha informado la institución académica en nota de prensa.

El pensamiento de Mariana, comprometido con la justicia y la libertad, influyó en el desarrollo de las ideas políticas modernas en Europa. Además de su faceta como historiador y teólogo, ejerció la docencia en universidades de Roma, París y Toledo y defendió la educación como motor de transformación social.

Como actividad complementaria, el 16 de septiembre a las 19.00 horas, el Salón de Actos Vicente Ferrer de la sede universitaria acogerá la conferencia 'Juan de Mariana y su influencia en la educación europea', a cargo del profesor titular del Departamento de Pedagogía de la UCLM y doctor en Historia de la Educación Ángel Monterrubio Pérez. Este profesor ha centrado parte de su investigación en la evolución del pensamiento pedagógico en España y recibió en 2016 el Premio Ciudad de Talavera en la categoría de Cultura.