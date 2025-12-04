La UCLM trabaja en estrategias para mantener su posicionamiento en los rankings internacionales

Jornada de planificación estratégica de a UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra este jueves en el Campus de Ciudad Real una jornada para conocer el posicionamiento de la institución académica en los rankings universitarios, principalmente a nivel internacional, y analizar de qué manera puede "mejorar o, al menos, no perder" puestos en la tabla.

La jornada forma parte del proceso de elaboración del Plan Estratégico 2030, que marcará la hoja de ruta de la universidad regional para los próximos cinco años.

Impulsada por el Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica, su responsable, Francisco Sáez, ha asegurado que la UCLM está "relativamente bien situada: a nivel mundial, entre las 800 y 1000 primeras universidades; y, a nivel nacional, entre la 15 y la 25.

Además, por disciplinas, en el ranking de Shanghai aparecemos en seis, algunas de ellas entre las 200 y 300 primeras posiciones".

El vicerrector ha explicado que en los últimos años "están entrando con mucha fuerza en los rankings las universidades chinas" desplazando a la baja a las universidades europeas y españolas, con la excepción de las anglosajonas y las americanas.

Ante esta evolución, Sáez ha asegurado que el objetivo de la UCLM "es mantenerse, no salir del ranking".

"¿Cómo? No hay fórmula mágica, hay que seguir haciendo lo que ya hacemos, trabajar, pero teniendo claro que es difícil subir", ha afirmado.

En este sentido, Francisco Sáez ha recordado que la mayoría de los rankings internacionales están basados en investigación y ahí, por ejemplo, la UCLM puede ayudar a mejorar o fomentar a investigadores que están próximos a ser altamente citados, o trabajar para que determinadas áreas puedan publicar entrevistas top en revistas científicas de prestigio como Science o Nature.

Por último, el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica ha considerado que los rankings son "un nini", en el sentido de que "no hay ni que ignorarlos, ni idolatrarlos".

"No se pueden obviar, porque hay veces que se toman decisiones basados en ellos y porque al salir de un ranking internacional parece que la universidad tiene menor calidad, pero no siempre es así; pero tampoco podemos obsesionarnos con ellos", ha advertido.

La jornada, que ha inaugurado el rector de la UCLM, Julián Garde, ha reunido a miembros del equipo de Gobierno, responsables de centros, institutos de investigación, departamentos y de áreas, vicegerente/as y directore/as ejecutivos.

Esta ha estado precedida por la reunión de la Comisión de Estrategia.

Junto a la ponencia de Francisco Sáez y de María Teresa Alonso, directora académica del Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica, en la que han expuesto el posicionamiento de la UCLM en los principales rankings universitarios, la jornada ha contado con un panel de expertos en el que han intervenido Isidro Francisco Aguillo Caño, vicedirector técnico del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Domingo Docampo Amoedo, catedrático de la Universidad de Vigo; y Julio Florentino del Corral Cuervo, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la UCLM.