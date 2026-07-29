La UE envía 105 bomberos polacos a Castilla-La Mancha y prorroga el apoyo a España y Francia

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en La Utrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

BRUSELAS/TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea enviará 105 bomberos polacos a Castilla-La Mancha a partir del próximo sábado y prorrogará el apoyo europeo a España y Francia en la lucha contra los incendios forestales con la extensión de las misiones de Grecia y Rumanía, dentro del refuerzo del operativo comunitario desplegado para apoyar a ambos países.

"Mientras los incendios en Francia y España continúan arrasando, la solidaridad europea no conoce límites. Rumanía y Grecia han decidido extender sus misiones, continuando con su apoyo a las regiones afectadas. Y, a partir del sábado, Polonia se unirá a la lucha", ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha agradecido "el coraje y el compromiso" de los equipos de emergencia que participan en las operaciones sobre el terreno.

En el caso de España, la UE ya había movilizado seis aviones anfibios --dos con base en Grecia, otros dos estacionados en Italia y otros dos procedentes de Turquía--, además de 134 bomberos portugueses y 41 vehículos.

Un dispositivo que se reforzará ahora con el despliegue de más de cien bomberos polacos entre el 1 y el 31 de agosto dentro del programa europeo de preposicionamiento y con la prolongación hasta este jueves de la misión griega, según han indicado fuentes comunitarias a Europa Press.

En Francia, la ampliación del dispositivo europeo incluye la prórroga durante dos semanas de la misión de los bomberos rumanos desplegados cerca de Perpiñán, cuya presencia estaba prevista inicialmente hasta el 31 de julio, así como la incorporación de medios humanos y materiales enviados por Bélgica, entre ellos vehículos de extinción con sus correspondientes tripulaciones y camiones cisterna para el suministro de agua.

Este refuerzo se suma al operativo que la UE ya mantenía desplegado en apoyo de las autoridades francesas, con siete aviones y cuatro helicópteros procedentes de República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía, la mayoría integrados en la flota europea 'rescEU', además de un oficial de enlace en Burdeos para coordinar la asistencia internacional.