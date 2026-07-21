UGT acusa a la patronal de bloquear el convenio de Logística en Guadalajara y rechaza cualquier recorte de derechos

Rueda de prensa de UGT. - UGT

GUADALAJARA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Castilla-La Mancha ha acusado este martes a la patronal de mantener un "bloqueo absoluto" en la negociación del convenio colectivo de Logística de la provincia de Guadalajara y ha advertido de que no aceptará ningún acuerdo que suponga un recorte de derechos para los cerca de 45.000 trabajadores vinculados directa e indirectamente al sector.

En rueda de prensa, la secretaria general de FeSMC UGT en Castilla-La Mancha, Ana González, ha asegurado que, tras ocho reuniones de negociación, la representación empresarial ha levantado un "muro" y ha demostrado "no tener voluntad real para llegar a un acuerdo digno, ni siquiera para alcanzar un acuerdo".

Según ha defendido González, esta actitud resulta "indignante" en un sector que, según el sindicato, representa el 25% del PIB de la provincia y continúa registrando beneficios récord. De cara a la próxima reunión de la mesa negociadora, prevista para el 1 de septiembre, UGT ha reiterado que exigirá mantener la cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, cuya eliminación plantea la patronal, así como una subida salarial del 6% y la implantación de una cuarta paga extraordinaria para garantizar el poder adquisitivo de las plantillas.

Entre sus principales reivindicaciones, el sindicato también reclama una reducción de la jornada laboral al considerar que las actuales 1800 horas anuales son "una auténtica barbaridad" por el desgaste físico que provoca el trabajo en el sector.

González ha defendido que esta medida contribuiría a mejorar la conciliación y la prevención de riesgos laborales, al tiempo que ha reclamado una mejora sustancial del plus por trabajar sábados, domingos y festivos para que estas jornadas "dejen de ser la norma habitual y pasen a ser una excepción".

PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO

Asimismo, FeSMC UGT ha mostrado su rechazo a la implantación del contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, al considerar que supondría una mayor precarización del empleo.

Además, reclama una mayor estabilidad en la contratación, reduciendo el recurso a las empresas de trabajo temporal (ETT), el respeto a los permisos retribuidos por cuidados y al derecho a la conciliación, así como la negociación y aprobación de planes de igualdad.

La organización sindical ha insistido en que el crecimiento económico del sector debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y ha asegurado que continuará negociando "con responsabilidad", aunque ha advertido de que esa actitud "no implica debilidad".

En este sentido, ha afirmado que no firmará un convenio que suponga "un paso atrás" en derechos y no ha descartado recurrir a otras medidas si la negociación continúa bloqueada.

Esta responsable ha concluido su intervención afirmando que el convenio colectivo está "para ganar derechos, no para perderlos". Y protegeremos el convenio colectivo "con todas las armas", concluye.