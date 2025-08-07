UGT alerta del "importante aumento" de accidentes laborales in itinere en C-LM en los primeros seis meses del año

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRES) -

UGT Castilla-La Mancha urge a las empresas a reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales y a respetar escrupulosamente la normativa de seguridad y salud laboral.

Así lo indica después de conocer los datos de siniestralidad laboral publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo relativos al primer semestre de 2025, periodo en el que, si bien los accidentes en la región han disminuido un 2,7%, "tenemos que seguir lamentando que haya subido la cifra de fallecidos", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

De enero a junio han muerto 21 personas trabajadoras, tres más que en 2024, año en el que ya hubo un destacado repunte de fallecimientos respecto a 2023.

Para UGT también resulta preocupante la evolución de los accidentes in itinere. De los 957 que hubo en los seis primeros meses de 2024 se ha pasado a los 1.022 en 2025, un incremento del 6,7%. Esta situación resulta más grave al comprobar que el aumento de las tres víctimas mortales se ha dado en el apartado de los accidentes in itinere.

Aunque paulatinamente Castilla-La Mancha sigue reduciendo su índice de incidencia de accidentes laborales --aquel que mide el porcentaje de accidentes por cada 100.000 personas ocupadas--, la región se mantiene como la cuarta región española con mayor índice, siendo Cuenca y Guadalajara las provincias del país que encabezan el ranking.

Por provincias, los accidentes laborales subieron en Albacete, un 7,5%; y en Ciudad Real, un 1,9%. Bajaron en Guadalajara, un 7,7%; en Toledo, un 7,3%; y en Cuenca, un 3,6%. Donde más fallecimientos hubo fue en Cuenca, un total de 7, 6 más que en 2024; 6 hubo en Toledo; 4 en Guadalajara; 2 en Albacete; y 2 en Ciudad Real.

Aunque el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026 está contribuyendo a que cada vez más empresas hagan suya la cultura preventiva y no sin antes recordar que son las empresas las que tienen la obligación de proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras, UGT Castilla-La Mancha demanda dar más pasos para seguir reduciendo la siniestralidad laboral y, sobre todo, para que ninguna persona pierda la vida al ir a su puesto.

Insiste en que es necesario dotar de más recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo para que controle el cumplimiento de las normas y para que investigue y depure responsabilidades.

También pide la puesta en marcha de la figura del delegado territorial de prevención para llegar a aquellas empresas que no cuentan con representación sindical. Estas empresas son -precisamente- la que sufren más accidentes laborales.