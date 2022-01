UGT y CCOO pedirán a Núñez que sus diputados apoyen en el Congreso la reforma laboral: "Es momento de dar la talla"

Creen que "sería inadmisible pensar que algunos políticos están pensando más en la campaña electoral que en ratificar algo que es tan importante"

TOLEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte y Paco de la Rosa, respectivamente, van a pedir expresamente al presidente regional del PP, Paco Núñez, el apoyo de sus diputados en el Congreso de los Diputados a la reforma laboral acordada entre el Gobierno central y los agentes sociales al considerar que es buena para la Comunidad Autónoma y para España, y avisando de que "es el momento de dar la talla".

"No apoyar ese acuerdo implica no apoyar el crecimiento de nuestra región", ha asumido Monforte a preguntas de los medios en la rueda de prensa que han ofrecido ambos sindicatos conjuntamente para hablar de esa reforma laboral, donde ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos que tienen representatividad en el Congreso y también a Paco Núñez, para que sus diputados "tengan claro" que tanto los sindicatos como la patronal han ratificado un acuerdo que "va a mejorar las condiciones laborales" de los trabajadores.

De igual modo, De la Rosa se ha comprometido a hablar con el líder del PP para que invite a sus diputados a suscribir ese acuerdo, ya que no querer firmarlo "no tiene que ver con el contenido, sino con la liza política que el PP quiere mantener con el Gobierno actual" considerando que firmarlo "sería, bajo su prisma, como eliminar elementos de pelea política".

"Es triste y sería una irresponsabilidad que el PP o cualquier grupo no suscriba este acuerdo", ha añadido el responsable regional de CCOO, que ha manifestado que eso no quiere decir que no se pueda plantear cualquier aportación para mejorar el texto, considerando, respecto a la postura contraria del presidente nacional del PP, Pablo Casado, que "no se puede ser tozudo" cuando los datos evidencian que su reforma laboral "lo que demuestra es que se ha precarizado el mercado de trabajo".

A este respecto, Paco de la Rosa se ha referido a las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, bromeando con encerrarse con Pablo Casado, a imagen y semejanza del cantante de los Beatles John Lennon y su pareja, Yoko Ono, para indicar que "si tienen que encerrarse que se encierren, pero que apoyen la reforma laboral". "Sería inadmisible pensar que algunos políticos están pensando más en la campaña electoral y la destrucción del contrincante que en ratificar algo que es tan importante".

Por ello, han exigido "responsabilidad" a los grupos políticos del arco parlamentario y que los 21 diputados de Castilla-La Mancha, "sean del grupo político que sean", ratifiquen esa reforma laboral, pues no apoyar algo que los agentes directamente implicados en el mercado de trabajo han alcanzado "sería una irresponsabilidad" y "demostraría no tener altura de miras".

LLEVARLO A LOS CENTROS DE TRABAJO

En cuanto al acuerdo, Monforte ha defendido que la reforma "tendrá un gran alcance" en Castilla-La Mancha, valorando que se vuelva a una "negociación colectiva real" gracias a la ultraactividad de los convenios colectivos, que vuelvan a tener prevalencia los convenios del sector y la aplicación de convenios sectoriales en las empresas multiservicios.

Ha incidido en que esta reforma permitirá luchar contra la temporalidad y recoge la derogación que permitía los despidos colectivos en el ámbito de las administraciones públicas, precisando que es la reforma laboral "del acuerdo" en un momento "complicado" para la economía del país y de la región.

"No es la reforma laboral definitiva y hay que seguir retomando las negociaciones del mercado de trabajo", ha concluido, entendiendo que todavía hay que avanzar en derechos y afrontar el coste del despido, que sigue siendo barato.

De su lado, De la Rosa ha destacado el valor que tiene "por lo que supone desde el punto de vista legislativo y por lo que contiene", incidiendo en que "no ha sido fácil" de alcanzar porque "los problemas eran muchos". Sin embargo, ha destacado que el texto moderniza y equilibra las relaciones laborales entre empresa y trabajadores.

En materia de negociación colectiva es positivo, a su juicio, porque permite que, "de una vez por todas", no sea solo la parte empresarial la que decide qué condiciones laborales hay sino que los convenios sectoriales prevalecerán por encima de los convenios de empresa. También ha resaltado que ahora se recoja que el contrato de trabajo se supone indefinido, ya que, aunque existe una modalidad temporal, "no es el de obra y servicio, que era el que tenía mayor fraude laboral".

Ahora, sindicatos y patronal deben encargarse, ha subrayado, de que esta reforma laboral "se cumple", convencido de que aunque pueden "existir incumplimientos", ahora cuentan con "instrumentos y mecanismos mucho más cercanos a la realidad para evitar que se produzca el fraude en la contratación". De la Rosa ha valorado igualmente la "flexibilidad interna" que permite el acuerdo, que recoge que cuando las cosas vayan mal "lo último será cerrar y despedir".

Tanto UGT como CCOO van a llevar el acuerdo a todos y cada uno de los centros de trabajo para "que se ponga en valor" y que "se haga eco en todos los rincones que el nuevo Estatuto de los Trabajadores va a permitir situar a España a niveles europeos o de otros países que en esta materia están más avanzados que nosotros".

AUTÓNOMOS, PANDEMIA E IPC

De otro lado, preguntados por la propuesta presentada por el Gobierno central a los autónomos sobre el sistema de cotizaciones, el secretario general de UGT en la región ha señalado que es "algo que hace falta" pues "los autónomos tiene que cotizar de acuerdo a ingresos reales".

Paco de la Rosa ha defendido que la última modificación va a garantizar que los trabajadores por cuenta ajena puedan tener garantizada una pensión digna y que las pensiones actuales se vayan a revalorizar "muy por encima del 0,25 por ciento de años anteriores". "Se trata de que entre todos creemos una bolsa estable para que algo tan digno como vivir dignamente sea algo que esté garantizado por el estado independientemente de que uno sea trabajador por cuenta ajena o autónomo".

En cuanto a la afección de la pandemia en las altas y bajas en las empresas, el responsable regional de CCOO ha admitido que la situación "está creando distorsiones en la productividad o el normal desarrollo de las empresas" pero se ha mostrado convencido de que es "una cuestión que va a ser muy coyuntural", que empezó los primeros días del mes de diciembre "y todo parece apuntar que en la segunda quincena de febrero estaremos en niveles de contagio muy por debajo".

Sobre la subida del IPC y su afección a los salarios, Monforte ha destacado que en Castilla-La Mancha ahora cuesta vivir en torno a un 7,5 por ciento más que en 2021, recordando que las subidas salariales de los convenios que se cerraron en 2021 eran de en torno al 1,5 por ciento, lo cual "está desequilibrado", defendiendo, como De la Rosa, la necesidad de pedir cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva.