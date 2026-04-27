UGT y CCOO saldrán a la calle el 1º de Mayo en Castilla-La Mancha para reivindicar "derechos, no trincheras"

Rueda de prensa presentación actos del 1º de Mayo en C-LM - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO saldrán este viernes, 1 de mayo, a las calles de Castilla-La Mancha para reivindicar "derechos, no trincheras" y plantar clara a quienes defienden los discursos de odio para solicitar mejores salarios, vivienda digna y la democracia.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, junto a los responsables de la provincia de Toledo de ambos sindicatos, Silvia López y Federico Pérez.

Las manifestaciones llegarán este viernes a Albacete, desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez; Ciudad Real, donde habrá una manifestación en Alcázar de San Juan desde la calle Cruz Verde a la estación del ferrocarril, y en Puertollano --que acogerá la manifestación regional-- desde la Glorieta Virgen de Gracia a la Concha de la Música.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos partirá desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España y en Guadalajara desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia.

Todas estas manifestaciones se llevarán a cabo a las 12.00 horas menos la de Toledo, que partirá del Paseo de Recaredo a la Plaza de Zocodover y que se iniciará a las 11.00 horas.

(Habrá ampliación)