Sede Geacam Toledo de Río Cabriel - GEACAM

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en la empresa pública Geacam ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo por "el grave accidente" ocurrido este miércoles, 18 de noviembre, en la sede de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha en Toledo, donde una bovedilla del falso techo colapsó y se precipitó directamente sobre la mesa y la silla de trabajo adscritas a una persona trabajadora del Departamento de Calidad Ambiental.

"Únicamente el azar y la casualidad evitaron un accidente de trabajo con consecuencias muy graves o incluso mortales, al no encontrarse la empleada en su asiento en el instante preciso del impacto. La zona afectada ha tenido que ser precintada de urgencia en el día de hoy", informa el sindicato en nota de prensa.

Desde UGT se advierte de que este suceso no constituye un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa "de un estado sostenido de abandono en el mantenimiento del inmueble".

El centro de trabajo de la calle Río Cabriel acumula antecedentes idénticos que ya fueron objeto de visita por parte de la Inspección de Trabajo, insiste UGT, que añade que esta "otorgó en su día a la empresa un plazo de seis meses para subsanar los riesgos estructurales".

Sin embargo, la respuesta ejecutada por la dirección de la empresa "resultó manifiestamente inadmisible: los técnicos de la empresa justificaron las previas caídas aduciendo que sobraban bovedillas y limitaron la actuación a retirar las piezas que estaban sueltas".

Esta "solución cosmética" pretendió darse por válida ante la representación legal de la plantilla, "demostrándose hoy que no se invirtió el presupuesto necesario para consolidar la estructura del edificio y garantizar un entorno de trabajo seguro".

La sección sindical asegura que este centro de trabajo "padece un deterioro estructural e instalaciones deficientes que comprometen gravemente la salud laboral del personal de oficinas y asistencias técnicas, constituyendo una vulneración flagrante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Afirma que, si bien la actual delegada provincial de Geacam en Toledo es más consecuente con las necesidades del edificio, "en estos momentos lo que está pasando factura a nivel de seguridad es el abandono y la inacción del anterior delegado".

MÁS PELIGRO

A esta falla estructural UGT suma el peligro en las instalaciones eléctricas, donde las continuas filtraciones de agua y goteras provocan cortes de suministro y generan un elevado riesgo de cortocircuito, electrocución e incendio.

Asimismo, añaden la presencia de humedades combinada con la acumulación insalubre de excrementos de palomas expone a la plantilla a un riesgo biológico por infecciones, zoonosis y contaminación fúngica (RD 664/1997).

Finalmente, en el ámbito de la ergonomía y la psicosociología, "las deficiencias del sistema de climatización y el clima constante de desconfianza e inseguridad física en las instalaciones derivan en situaciones de disconfort térmico severo y estrés psicosocial entre las personas trabajadoras".

La sección sindical de UGT subraya que la integridad física de las personas trabajadoras de oficinas y asistencias técnicas no admite más dilaciones ni soluciones provisionales.

Por ello, exigen "la revisión inmediata e integral de todo el edificio de Río Cabriel por técnicos colegiados y competentes que certifiquen por escrito la estabilidad real de los forjados y techos; la clausura y cese de actividad en todas las áreas de trabajo que no cuenten con garantías absolutas de seguridad, reubicando al personal expuesto mientras persista el riesgo grave e inminente".

También piden "la ejecución presupuestaria urgente para reparar definitivamente la cubierta, la red eléctrica, el sistema de climatización y las condiciones de insalubridad biológica; y la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud para presentar el informe técnico de lo sucedido y acordar el calendario vinculante de medidas correctoras".

"Desde UGT reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de la salud laboral. Llegaremos a todas las instancias administrativas e inspectoras necesarias para garantizar que Geacam cumpla estrictamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", han finalizado.