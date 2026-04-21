UGT llama a la huelga del 7 de mayo al personal de escuelas infantiles de CLM para exigir ratios y jornadas "adecuadas"

Rueda de prensa de UGT sobre la convocatoria de huelga en las escuelas infantiles de C-LM. - UGT

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha convoca a los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles de la región a una huelga el próximo 7 de mayo para exigir "jornadas y ratios adecuadas, sueldos decentes, mayores apoyos educativos así como la puesta en marcha de una legislación común en todo el territorio nacional con exigencias uniformes en pedagogía, seguridad y estándares de calidad".

El sindicato ha hecho un llamamiento a los alrededor de 3.000 profesionales que trabajan en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, a quienes califica como "agentes educativos" que como tal deben ser valorados y que como tal son reconocidos en la LOMLOE en su artículo 14.

En el Día del Educador/a Infantil que se conmemora este 21 de abril, el responsable del sector de Enseñanza Concertada de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Villamor, --acompañado por los responsables de la federación de Enseñanza Pública, Administración Local y Administración Autonómica-- ha señalado que las profesionales del sector --el 97% son mujeres-- padecen unas condiciones laborales que "no se corresponden con la responsabilidad educativa, afectiva y social que desempeñan cada día".

Según indica el sindicato, son un colectivo "infravalorado, pese a su impacto en la prevención de desigualdades y el apoyo a la conciliación familiar y el desarrollo integral de los menores".

Tras asegurar que las escuelas infantiles son una pieza "clave" del sistema educativo y de apoyo a las familias que cumplen una función esencial en la educación y en el cuidado de la primera infancia, ha insistido en que la eduación de 0 a 3 años "merece un reconocimiento pleno como etapa educativa esencial".

Por ello, el sindicato ha exigido, y así los visibilizará el próximo 7 de mayo, una legislación común en todo el territorio nacional con criterios uniformes en pedagogía, seguridad y estándares de calidad, criterios que "deberían estar en el futuro Estatuto del Docente que se está negociando con el Ministerio de Educación en el marco del desarrollo de la Lomloe".

"Reivindicamos sueldos decentes, justos y adecuados a la labor que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras ya que, en muchos casos, sus retribuciones no alcanzan el SMI".

La hoja de ruta de UGT Servicios Públicos también incluye jornadas adecuadas en las que se tengan en cuenta la atención a las familias, la preparación de material, las reuniones de equipo; apoyos educativos para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales; ratios adecuadas según los criterios que establece la Unión Europea; y la implantación de la pareja educativa para atender las necesidades de todos los alumnos y alumnas.

La huelga, convocada en otras comunidades autónomas, "es igualmente una apuesta por la infancia, por la igualdad y por un modelo educativo justo y eficiente" porque "invertir en Escuelas Infantiles es invertir en desarrollo, conciliación y cohesión social".

"Es el momento de dar el paso para, como ya conseguimos hace tiempo integrando la etapa de 3 a 5 años en el sistema educativo, hacer que la etapa de 0 a 3 años también quede incluida en el mismo", ha manifestado el responsable de Enseñanza Pública en UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, que ha añadido que "no es lógico que estas trabajadoras acudan a las Escuelas Infantiles con estas ratios y en estas condiciones de precariedad".