UGT llevará a los juzgados al Consistorio de Guadalajara si no cumple el acuerdo de municipalizar el servicio de grúa

GUADALAJARA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT mantiene la convocatoria de huelga en el servicio de grúa de Guadalajara y se plantea llevar a los tribunales al Ayuntamiento de la capital con la presentación de una demanda en el Juzgado de lo Social por incumplimiento del acuerdo del pleno del pasado 28 de abril, en el que se aprobaba la municipalización de este servicio y que, ahora, el actual equipo de Gobierno está retrasando aludiendo a la falta de un informe jurídico.

Así, desde los servicios jurídicos de UGT estudiarán la posibilidad de presentar una demanda en la que también se recogerá el perjuicio que el incumplimiento de la municipalización de este servicio puede conllevar para la plantilla de los seis trabajadores empleados en la grúa, cuyas condiciones laborales se están viendo mermadas.

"No vamos a esperar más. Lo que tarden los servicios jurídicos en presentar la demanda", ha señalado la secretaria general de UGT FeSMC-CLM, Ana González, en rueda de prensa, responsabilizando de la situación al actual equipo de Gobierno.

"Es una decisión absolutamente política, y así hay que decirlo. La señora alcaldesa no se puede escudar en un documento que no falta, y si faltase ese supuesto documento, qué diga cuál es, porque ha tenido tres plenos para hacerlo y no lo ha hecho. Están jugando con el pan de los trabajadores y con sus derechos", ha subrayado.

"Si la grúa no se remunicipaliza es por falta de voluntad política", ha incidido, recriminando a la alcaldesa, Ana Guarinos (PP) que mienta a la ciudadanía, diciendo que falta un informe para poder dar el 'ok'.

De su lado, el delegado sindical de UGT y trabajador del servicio, Francisco Javier Corral, ha respondido a las críticas vertidas desde el equipo de Gobierno, y en concreto del concejal de Seguridad, José María Antón, y ha negado que éste se haya puesto en contacto con ellos salvo por vía whatsApp, donde, en respuesta al mensaje que le enviaron para decirle que iban a ir al Ayuntamiento a hablar con alguien, este se limitó a decirles que no estaba el informe jurídico y "juntarme para que no pueda hacer más, no lo veo mientras no haya informe", instándoles a pedir una cita en Alcaldía para hacer presión.

"Prefiero que pidáis cita con la Alcaldía porque no puedo hacer más mientras no haya informe", añadía el concejal en su respuesta por whatsApp a Corral, contestación que ha sido duramente criticada por este delegado sindical y trabajador de la grúa, quien ha insistido en que, pese a lo que diga el equipo de Gobierno, no falta ningún informe para municipalizar el servicio de grúa.

Corral ha insistido en que la municipalización del servicio ya está aprobada, alegando como prueba de ello su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia e insistiendo en que si se aprobó en pleno es porque todo estaba hecho, a la espera que vaya de nuevo a pleno, ya que en la actualidad está funcionando aún con prórrogas mensuales de la propia empresa ya que el contrato venció. "Si tenemos que ir a los juzgados iremos", ha insistido.

Los trabajadores querían presentar una pregunta al pleno de este viernes para interesarse sobre el estado del expediente de este servicio y para conocer cuándo los trabajadores de la grúa pasarán a ser personal laboral del Consistorio, pero les han dicho que no se la admiten alegando a que no se ha hecho en tiempo y forma, algo que ha sido desmentido desde UGT.

Su temor es que el equipo de Gobierno esté "dando largas" a la terminación de todos los trámites para la municipalización del servicio hasta que haya que renovar también el contrato del servicio del estacionamiento regulado y llevar luego sendas adjudicaciones a la par.