UGT C-LM reclama el aumento de salarios, seguridad y salud en el trabajo por el Día Mundial del Trabajo Decente

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT C-LM, Isabel Carrascosa. - UGT - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central sindical UGT Castilla-La Mancha ha reivindicado este miércoles, con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se conmemora este 7 de octubre, el trabajo decente como pilar fundamental de cualquier democracia plena.

Este año, la Jornada se desarrolla bajo el lema 'La juventud trabajadora se organiza para el futuro', poniendo el foco en las dificultades que encuentran muchas personas jóvenes para acceder a un empleo estable y con derechos, los bajos salarios, la precariedad y el impacto de la subida del coste de vida, según ha informado UGT por nota de prensa.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha advertido sobre la necesidad de una serie de condiciones como el nivel salarial, la estabilidad, la igualdad de oportunidades, la conciliación, la seguridad y salud en el trabajo, para poder hablar de trabajo decente.

"Hay datos que ponen de manifiesto la situación en la que nos encontramos. En Castilla-La Mancha tenemos una tasa de riesgo de pobreza del 25,9%. Y estamos a la cabeza si atendemos a las dificultades para llegar a fin de mes, un problema que afecta al 12,7% de la población", ha señalado la responsable sindical.

Carrascosa ha apuntado, asimismo, a la necesidad de que los cambios que se están produciendo en los sectores laborales cuenten con los derechos laborales.

"La digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y los nuevos modelos de organización empresarial están cambiando la manera en que trabajamos. Estos cambios pueden generar oportunidades, pero también graves riesgos si se utilizan para precarizar el empleo, aumentar la incertidumbre o debilitar la capacidad de las personas trabajadoras para defender colectivamente sus derechos. Por eso, el trabajo decente debe estar en el centro de cualquier transformación económica", ha plantado en este sentido.

"La innovación no puede convertirse en una excusa para empeorar las condiciones laborales. La productividad y la competitividad tienen que ir acompañadas de una distribución justa de la riqueza que genera el trabajo", ha añadido.

El sindicato ha puesto énfasis en el Diálogo Social como herramienta para proteger e impulsar el trabajo decente, bajo la premisa de que el "empleo permita vivir mejor".

"Para ello, seguiremos luchando por la reducción de la jornada laboral, el endurecimiento del empleo o la subida de los salarios. Retos que son una prioridad par la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras. Y lo haremos a través del Diálogo Social y la Negociación Colectiva", ha concluido la secretaria de Empleo de UGT Castilla-La Mancha.