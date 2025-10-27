UGT pide "investigación exhaustiva" de la explosión en Socuéllamos y saber si se cumplían medidas de seguridad

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado una investigación exhaustiva de la explosión en la planta de tratamiento de residuos sanitarios del polígono El Llano de Socuéllamos (Ciudad Real), donde tres trabajadores han resultado heridos graves.

No sin antes lamentar este grave accidente laboral, el sindicato exige que se aclare lo ocurrido, "que se comprueben si las medidas de seguridad se cumplían y que se depuren todo tipo de responsabilidades que pudiera haber".

Recuerda que la empresa en la que han sucedido los hechos fue inaugurada en abril de este año y que en ella no había representación sindical de los trabajadores y trabajadoras.

"Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras estaremos atentos a la evolución de este accidente y de las investigaciones que se practiquen. Así mismo, nos ponemos a disposición de los afectados esperando su pronta recuperación", ha trasladado mediante un comunicado.