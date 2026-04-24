UGT pide que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales quede "fuera de cualquier debate politizado"

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha pedido este viernes que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales quede "fuera de cualquier debate politizado", al tiempo que se ha congratulado de que vaya a ser aprobada por el Consejo de Ministros la próxima semana.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios junto al secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha, Óscar Molina, antes de inaugurar la jornada 'Prevención para el siglo XXI. Avances, retos y papel del sindicato'.

"Nadie puede estar de acuerdo con 700 personas de media muertas cada año, 4.000 personas en los últimos 5 años incrementándose, y nadie puede estar de acuerdo con esto por razones humanitarias, sociales, o económicas", ha indicado sobre el proceso parlamentario que seguirá la reforma tras ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Tras señalar que "todo el mundo" ha tenido la oportunidad de hacer propuestas a este anteproyecto de ley, Ruiz ha dicho que desde UGT están abiertos a entenderse con el resto de la sociedad para ver en qué cuestiones se puede modificar alguno de los puntos acordados.

"Creemos que más allá de los mensajes políticos y del partidismo instaurado en la guerra parlamentaria, la salud y la vida de las personas trabajadoras tiene que quedar al margen de todo esto y se tiene que dar a luz" esta reforma, ha indicado.

Consciente de que "esta ley llega tarde, pero tiene que llegar", se ha comprometido a trabajar con los partidos políticos "para intentar entendernos en cualquiera de las propuestas que tengan para complementar el texto, que ha estado en la audiencia pública y que acordamos los sindicatos con el Gobierno".

Con todo, ha apuntado que con esta reforma se pretende acercar la ley de prevención de los riesgos al siglo XXI para hablar de las enfermedades profesionales que no se reconocen en la actualidad como los accidentes por golpe de calor o la salud mental, "ese gran problema que está detrás de muchas enfermedades y de muchos accidentes".

En este punto, ha recordado que UGT presentó esta semana un observatorio de salud laboral, que está a disposición de la ciudadanía" donde los trabajadores y trabajadoras de este país podrán acceder cuando tengan una necesidad de primeros auxilios psicológicos y, a través de un enlace, tener una primera consulta gratuita "para que puedan encontrar una puerta de apoyo".

Sobre la jornada, ha señalado que "es necesario" que la ciudadanía conozca los "insoportables datos" de siniestralidad laboral del país y que supusieron un total de 735 personas muertas el pasado año, mientras que en lo que va de año se han incrementado un 6%. "Son datos que nos tienen que hacer reaccionar".

Así, se ha referido a la negociación de la nueva ley de riesgos laborales para lamentar que la patronal decidiera salir de la mesa de diálogo. "Nosotros los sindicatos decidimos, junto con el gobierno, aprobar un texto que vaya al Parlamento para que la sociedad pueda conocer sus déficits y sus bondades".

Una reforma, ha manifestado, que servirá para modernizar una ley que tiene 30 años de antigüedad, "una ley del siglo XX que sin duda está muy alejada de la protección de los riesgos laborales del siglo XXI porque no recoge nada sobre los riesgos digitales, salud mental, los riesgos climáticos o la perspectiva de género".

"Esta ley que han acordado los sindicatos con el gobierno pretende reforzar las figuras que tienen que ayudar a las pequeñas y medianas empresas a tener esa formación y esa garantía de que la prevención de riesgos llegue a todos los lugares de este país", ha abundado.

De su lado, el secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha ha señalado que para UGT la salud en el trabajo "es fundamental" y esa es la razón por la que celebra en Toledo la jornada 'Prevención para el siglo XXI. Avances, retos y papel del sindicato'.

"Entendemos que nos queda todavía mucho trabajo por hacer para que toda esa gente trabajadora encuentre en sus espacios de trabajo lugares más seguros, por eso entendemos que la jornada de hoy es fundamental", ha sostenido.

Ha apuntado que en Castilla-La Mancha, en los dos primeros meses de este año, se han producido 4.195 accidentes laborales, 42 de ellos graves, y a día de hoy son 8 ya las personas fallecidas en sus centros de trabajo en la región. Por tanto, ha apuntado que la ley "debe de ser actualizada y debe de ser modernizada a la realidad de hoy".