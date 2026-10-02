UGT recibe con "cautela" la subida y lo achaca a final de campaña de verano y regularización de inmigrantes

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. - UGT - Archivo

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha recibido "con preocupación, aunque también con cautela", la subida del paro en la región en el mes de septiembre, una tendencia que el sindicato ha achacado a la finalización de la campaña de contratación del verano y la incorporación como demandantes de empleo de todas aquellas personas extranjeras que se han acogido al proceso extraordinario de regularización.

Señala que los jóvenes menores de 25 años son el colectivo que más ha notado la destrucción de puestos de trabajo motivados por el fin del periodo estival.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla- La Mancha, Isabel Carrascosa, ha explicado que las personas sin empleo anterior representan el sector con mayor demanda, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Aquí la cifra de personas paradas ha pasado de 11.816 en agosto a 12.527 en septiembre, algo que relaciona de manera directa con las personas extranjeras que han entrado en el mercado de trabajo a través de la regularización.

Para UGT Castilla-La Mancha "es preciso seguir acometiendo reformas en el mercado laboral para que este pueda mantener su dinamismo".

Isabel Carrascosa ha recordado la importancia de actualizar las políticas activas de empleo para que estas "sean verdaderamente eficaces con problemas estructurales como el paro de larga duración, la alta tasa de desempleo entre las mujeres, la parcialidad de los contratos y la recualificación y formación de las personas trabajadoras".

El sindicato sigue insistiendo en que, tanto a nivel regional como nacional, "hay que redoblar esfuerzos en la orientación laboral de aquellos que más dificultades tienen para acceder a un puesto, para lo cual reclama invertir en estos servicios públicos".