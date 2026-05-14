UGT reclama una ley básica estatal para unificar los servicios de bomberos y acabar con 130 modelos distintos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos han reclamado este jueves en Guadalajara la aprobación de una ley básica estatal de bomberos y bomberas que establezca unos mínimos comunes en todo el país y permita acabar con la actual fragmentación de los servicios de emergencias.

La organización sindical ha advertido de que en España existen actualmente más de 130 modelos distintos de cuerpos de bomberos, una situación que, según denunciaron, genera desigualdades entre territorios y dificulta la coordinación en emergencias de gran magnitud.

Y mientras esa normativa estatal llega, el sindicato ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que impulse una regulación autonómica propia que permita mejorar la coordinación, reforzar las plantillas y establecer criterios mínimos comunes en toda la región.

La rueda de prensa ha contado con la participación del responsable federal del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos, Almanzor Guerra; el responsable autonómico del sindicato en Castilla-La Mancha, Pablo Bailón, y la secretaria regional del sector de Administración Local de UGT Castilla-La Mancha, Ana Concha Sanz.

Durante su intervención, Ana Concha Sanz ha defendido la necesidad de crear "una ley estatal de bomberos y bomberas que sirva de base para que cada comunidad autónoma adapte o desarrolle su propia normativa", al considerar que el actual marco legal ha quedado "obsoleto" ante los riesgos y emergencias del siglo XXI.

"La realidad de hoy es muy distinta a la de hace décadas y eso exige un servicio público fuerte", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que los bomberos ya no intervienen únicamente en incendios, sino también en catástrofes naturales, inundaciones, accidentes tecnológicos o grandes emergencias derivadas del cambio climático.

La dirigente sindical ha subrayado que la regulación actual sigue sustentándose en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que atribuye las competencias a ayuntamientos, diputaciones y consorcios en función de la población.

"No se puede depender del código postal para recibir una atención de emergencia adecuada", ha afirmado.

Desde UGT insisten en que la futura ley básica no pretende invadir competencias autonómicas, sino fijar estándares mínimos comunes en materias como formación, coordinación operativa, categorías profesionales, recursos técnicos, seguridad laboral y tiempos de respuesta.

En esta línea, Almanzor Guerra ha incidido en que la ausencia de una normativa estatal moderna provoca importantes diferencias entre territorios y dificulta la movilización de efectivos entre comunidades autónomas.

"Con 21.000 bomberos en España no existe un marco regulatorio que permita que, en un margen de horas, puedan movilizarse de una comunidad a otra de forma ágil", explicó.

EN LA REGIÓN HAY UNOS 1.200 BOMBEROS

La situación de Castilla-La Mancha ha ocupado buena parte de la comparecencia.

Pablo Bailón ha recordado que la región es una de las tres únicas comunidades autónomas --junto a Extremadura y Canarias-- que carecen de una normativa autonómica específica para regular los servicios de bomberos.

Según ha detallado, en Castilla-La Mancha trabajan entre 1.150 y 1.200 efectivos distribuidos en diez servicios distintos y repartidos en 35 parques de bomberos.

"Tenemos diez formas diferentes de trabajar y coordinarse", ha subrayado.

Bailón ha denunciado además que la comunidad presenta importantes déficits organizativos y de planificación.

Entre ellos, ha citado la inexistencia de un catálogo actualizado de recursos disponibles en cada parque y la ausencia de un mapa de riesgos específico orientado a las necesidades de los servicios de bomberos.

El responsable autonómico ha alertado también sobre la escasez de efectivos y las dificultades de cobertura territorial.

Según los datos aportados por el sindicato, la media nacional establece un bombero por cada 33 kilómetros cuadrados, mientras que en Castilla-La Mancha cada profesional debe cubrir aproximadamente el doble de superficie.

"Hay parques con dotaciones muy escasas y es necesario fijar unos estándares mínimos porque hablamos de un servicio esencial", ha incidido.

Bailón ha recordado además las dificultades de coordinación vividas durante la gestión de episodios como la DANA.

"Aquí somos alrededor de 1.200 bomberos y llegamos a tener movilizados unos 300 efectivos, pero tuvimos que coordinarnos prácticamente nosotros mismos porque no existe un mecanismo regulado", ha explicado.

Desde UGT han insistido en que la aprobación de una ley básica estatal beneficiaría tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, al garantizar un servicio homogéneo y eficaz en todo el territorio nacional.

Entre las consecuencias de esta fragmentación, el responsable federal ha puesto varios ejemplos prácticos.

Uno de ellos es que, en determinados accidentes de tráfico o incendios, no siempre acude el parque de bomberos más cercano al lugar del siniestro, sino aquel que tiene atribuida la competencia territorial.

"Las fronteras administrativas se convierten muchas veces en barreras", ha lamentado.

También ha aludido a las dificultades de coordinación entre servicios de distintas comunidades autónomas en grandes catástrofes, como incendios forestales o episodios de inundaciones.

Según ha explicado, aunque los efectivos terminan movilizándose, la falta de un sistema regulado provoca retrasos y problemas organizativos.