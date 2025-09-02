UGT valora el descenso en agosto en C-LM y aboga por trabajar ahora en mejorar la calidad del empleo

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha valorado el descenso de las cifras de desempleo en el mes de agosto, un descenso que se traduce en que 1.047 personas han salido de las listas del paro y han encontrado un trabajo.

En la región, el desempleo bajó un 0,89% en relación a julio, lo que convierte a Castilla-La Mancha en la comunidad donde más ha descendido el paro, y una de las cinco donde ha bajado, ya que en el resto el desempleo se ha incrementado, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Tras conocer los datos publicados, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT en la región, Isabel Carrascosa, ha resaltado que se trata de los datos de desempleo más bajos desde 2008. Algo que ha valorado subrayando de manera especial el descenso del paro juvenil y femenino.

"Los datos ponen de manifiesto la estabilidad del mercado laboral que sigue siendo una realidad gracias a la reforma laboral y en el caso de nuestra comunidad, se puede apreciar de manera significativa. Además, el hecho de que colectivos como el de los jóvenes y las mujeres vean reducido su índice de paro nos hace tener una lectura todavía más positiva de estos datos. Aunque, no podemos olvidarnos de que todavía hay 116.099 personas en la comunidad autónoma que no tienen trabajo, y que 76.031 de ellas, son mujeres. Lo que supone el 61% de las personas paradas. Por todo ello, desde UGT Castilla-La Mancha reivindicamos políticas transversales para erradicar la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, y el refuerzo de los servicios públicos de orientación e intermediación para dar respuesta a los colectivos más vulnerables", ha expresado.

Del mismo modo, la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales del sindicato en la región ha resaltado la necesidad de seguir trabajando por mejorar la inserción laboral y localidad del empleo de las personas jóvenes, así como en aspectos tan importantes como el despido, la reducción de la jornada, y la subida de los salarios.

"Debemos trabajar para no se pierda el talento, para que los jóvenes de nuestra tierra no tengan la obligación de marcharse porque no encuentran trabajo o porque el que encuentran no tiene buenas condiciones laborales, y de la misma manera debemos seguir avanzando en la protección de empleo endureciendo el despido improcedente, en la subida de salarios y en la reducción de la jornada laboral, una medida que beneficiará a todos y todas", ha concluido.