Ulises Mérida resume 10 años de carrera en 'Transversal', que expone en Toledo hasta final de año: "Pura contradicción"

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diseñador de moda Ulises Mérida hace una retrospectiva de sus diez años de carrera con marca propia en la muestra 'Transversal', que se expone hasta finales de años en el Oratorio de San Felipe Neri de Toledo y que él mismo ha definido como "pura contradicción".

Así lo ha indicado Mérida en declaraciones a los medios con motivo de la inauguración de la muestra este martes, donde ha estado acompañado por el gerente del Consorcio de la ciudad, Jesús Corroto, del delegado de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, José Gutiérrez, y la concejal de Cultura, Ana Pérez.

Mérida se ha mostrado "encantado" con esta exposición y ha indicado que ha sido "un proyecto maravilloso" el poder mostrar un resumen de sus diez años de carrera como diseñador con marca propia en el Oratorio de San Felipe Neri. "Me costó mucho porque todas las piezas que tenía me gustaban y no sabía muy bien cómo poder seleccionar 25", ha confesado.

Para ello, ha continuado, contó con una comisaria que hiló una serie textos, que están en la exposición y que hablan de algo que pensaba que no tenía como es la contradicción. "Yo soy pura contradicción y no lo sabía porque puedo trabajar desde una pieza regionalista con un antiguo refajo que tiene más de 120 años a una pieza que está trabajada con la técnica japonesa del origami".

"Trabajó temas muy fluidos y temas muy rotundos, como las texturas, el blanco y el negro, dos colores que utilizo mucho, muy contrastados, la vanguardia o el clasicismo", ha indicado, para agregar que en los textos que se pueden leer en la muestra y que están explicados en primera persona se entiende "la contradicción" que tienen sus diseños con un hilo conductor que es su seña de identidad.

Todo ello en unas piezas que se remontan de 2013, su primera colección con marca propia, hasta la última, llamada 'Viaje'. "Son casi todas piezas únicas que yo tengo en mi archivo", ha indicado, para resaltar una "muy especial" hecha con el refajo de su bisabuela, que tiene 120 años, conjugada con piezas de damasquino toledano que forman parte de la colección 'Raíz'.

De su lado, la concejala de Cultura del Ayuntamiento ha indicado que es "una maravilla" poder disfrutar de los "preciosos diseños" de Ulises Mérida en el Oratorio de San Felipe Neri y ha dado la enhorabuena al diseñador por "la delicia" que supone poder contemplar sus diseños.

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha felicitado también a Mérida por esta muestra y le ha calificado como un embajador de la marca de Castilla-La Mancha. "Un castellanomanchego que defiende a su tierra y que trabaja con artesanos de aquí, de la provincia de Toledo, como un buen toledano que es".

"Una persona que tiene además una trayectoria profesional de ámbito nacional e internacional totalmente imparable y hoy nos trae, hasta final de año, en esta magnífica exposición una parte de sus trabajos, en un espacio que une arte, cultura y patrimonio", ha declarado.

Finalmente, el gerente del Consorcio ha afirmado que la institución quiere, este año, apoyar el mundo textil, el arte y el patrimonio. Una serie de cuestiones que se unen en la exposición 'Transversal' de Ulises Mérida, que hace una retrospectiva para que el visitante pueda disfrutar de sus diseños hasta finales de año, por lo que ha animado a la ciudadanía a visitarla.