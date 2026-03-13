Unanimidad en Diputación de Ciudad Real para pedir al Estado el arreglo del firme de la A-43 entre Ciudad Real y Daimiel

Pleno en la Diputación de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El peno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes por unanimidad exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una actuación urgente en la autovía A-43, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Daimiel, ante el deterioro que presenta el firme y los riesgos que, según la institución provincial, puede entrañar para la seguridad vial.

La propuesta, impulsada por la Presidencia de la Diputación, reclama al Ministerio la reposición inmediata de la capa de rodadura en los tramos más dañados y la puesta en marcha de un plan específico urgente de mantenimiento, incluso mediante contratación de emergencia si fuera necesario.

En la exposición de motivos se recuerda que esta infraestructura, construida a comienzos de este siglo como uno de los primeros ejes de alta capacidad de la provincia, registra una intensidad media diaria de 12.585 vehículos, de los que 1.678 son pesados, según datos del propio Ministerio correspondientes a 2024.

El texto aprobado advierte de que el firme presenta una degradación superficial acusada, con irregularidades, pérdida de árido, desprendimientos de gravilla y acumulaciones de agua en episodios de lluvia, lo que provoca una conducción cada vez más incómoda e insegura para los usuarios.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha defendido la iniciativa señalando que el deterioro de la autovía es fácilmente comprobable por cualquier conductor habitual. En este sentido, ha aludido a la presencia de baches, desgaste del asfalto y desprendimientos de áridos que impactan con frecuencia en los vehículos que circulan detrás, generando situaciones de riesgo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha coincidido en la necesidad de mejorar la infraestructura, aunque ha recordado que el Ministerio de Transportes ya ha confirmado la redacción de proyectos de mantenimiento y conservación en varios tramos de la A-43, con inversiones previstas que superan los diez millones de euros en el primer tramo.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha cerrado el debate agradeciendo el respaldo unánime de la Corporación y ha señalado que la mejora de esta autovía debe convertirse en una prioridad, ya que el deterioro del firme ha pasado de ser una incomodidad para los conductores a convertirse en un problema real de seguridad.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DE 5,6 MILLONES

En la misma sesión plenaria se ha aprobado también un expediente de modificación de crédito por importe total de 5.673.816,04 euros, destinado a atender necesidades consideradas inaplazables en distintas áreas de gestión de la Diputación.

De esa cuantía, 4.329.907,07 euros corresponden a créditos extraordinarios y 1.343.908,97 euros a suplementos de crédito. Entre las partidas más relevantes figuran 3,3 millones de euros para el convenio con la Junta de Comunidades en materia de empleo para el periodo 2026-2027, así como 500.000 euros para ayudas destinadas al control de la plaga de conejos en la provincia.

El expediente incluye además 440.000 euros para el mantenimiento de áreas de autocaravanas, 1.019.045,78 euros para reparar carreteras afectadas por las lluvias y diversas partidas destinadas a proyectos turísticos, convenios institucionales y actuaciones en infraestructuras provinciales.

En materia viaria, la modificación incorpora más de un millón de euros para actuaciones en carreteras provinciales como la CR-5021, CR-4163, CR-500, CR-5011, CR-5127, CR-1225, CR-6421 y CR-5123, con trabajos de drenaje, cunetas, estabilización de taludes y reparación de daños ocasionados por los temporales.

DEBATE SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA Durante el debate, el portavoz socialista ha advertido de que la Diputación tendrá que elaborar un plan económico-financiero tras el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2025.

Bolaños ha señalado que la institución presenta superávit y más de 123 millones de euros de remanente de tesorería, por lo que ha atribuido la situación a una falta de planificación del gasto por parte del equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

Según ha explicado, este incumplimiento obligará ahora a aprobar un plan económico-financiero que podría condicionar inversiones y presupuestos futuros, una situación que, a su juicio, rompe la trayectoria de estabilidad que mantenía la institución provincial en los últimos años.

AYUDAS A MUNICIPIOS Y SUBVENCIONES

El pleno ha aprobado igualmente un bloque de subvenciones nominativas por más de 489.000 euros destinadas a actividades deportivas, culturales, sociales y juveniles.

Entre ellas destacan 275.000 euros para la Real Federación Española de Balonmano con motivo del partido de las selecciones España-Francia y un torneo internacional femenino en Puertollano, así como ayudas a clubes como Manzanares FS y Viña Albali Valdepeñas por su participación en la Copa de España.

En el ámbito cultural se han aprobado subvenciones para proyectos impulsados por entidades como la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Estudios Manchegos o la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, además de distintas iniciativas culturales y sociales promovidas en la provincia.

Asimismo, la Diputación ha aprobado 393.902,20 euros en ayudas a once ayuntamientos para obras e inversiones municipales, entre ellas la construcción de un centro de día en Arenales de San Gregorio, la ampliación del saneamiento en Carrión de Calatrava o la creación de una vía verde en Villanueva de la Fuente.

RECHAZADA LA URGENCIA DE UNA MOCIÓN SOCIALISTA

En el apartado final de la sesión, el pleno ha rechazado la urgencia de una moción del Grupo Socialista que solicitaba mayor apoyo económico a los municipios afectados por los últimos temporales y la posibilidad de financiar la parte que correspondería a los ayuntamientos si el Gobierno de España declara la zona afectada por emergencia de protección civil.

Desde el equipo de Gobierno se ha argumentado que la Diputación ya trabaja en una línea de ayudas de dos millones de euros para los municipios afectados y que actualmente se están evaluando los daños comunicados por los ayuntamientos para diseñar la convocatoria correspondiente.

DEBATE SOBRE EL VIAJE A CHINA

Durante el turno de ruegos y preguntas, el portavoz socialista ha cuestionado también el viaje a China realizado por una delegación del Partido Popular encabezada por Valverde, al considerar que podría haberse producido una confusión entre el ámbito institucional y el partidario.

El presidente de la Diputación ha defendido que el desplazamiento ha tenido como objetivo abrir oportunidades económicas para la provincia, especialmente en sectores como el vino y el aceite, ante el interés creciente del mercado chino por los productos agroalimentarios españoles.

Valverde ha señalado igualmente que el viaje permitió explorar posibles proyectos tecnológicos e inversiones, entre ellos el análisis de localizaciones europeas para la implantación de un gran centro de datos, entre las que figura Puertollano.