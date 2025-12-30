Unanimidad en la Diputación de Cuenca en apoyo de la recuperación del convento de Santa Ana en la Alberca de Záncara

Pleno en la Diputación. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de diciembre de la Diputación de Cuenca ha aprobado este martes por unanimidad una declaración institucional de apoyo para la recuperación del convento de Santa Ana en la Alberca de Záncara que quedó seriamente dañado por el grave incendio sufrido el pasado 7 de diciembre.

La moción --leída por los diputados Abel Fresneda, del Grupo Socialista, y Martín Lapeña, del Grupo Popular--, incidía en el apoyo de la Diputación con las instituciones locales en la recuperación del patrimonio y comprometiéndose, dentro del marco normativo, a participar activamente en las actuaciones necesarias para la recuperación integral del edificio.

Por este motivo, entre las propuestas acordadas se encuentran la elaboración de un informe técnico para evaluar los daños y la creación de una línea de apoyo económico y técnico por parte de la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y el obispado, ha informado la Diputación en un comunicado.

Asimismo, se ha acordado buscar la colaboración de otras Administraciones Públicas como el Gobierno regional o el Ministerio de Cultura y propiciar la participación ciudadana, de asociaciones y expertos en patrimonio con el objetivo de que la recuperación sirva también para afianzar el sentimiento de arraigo entre la comunidad local.

En la parte dispositiva el pleno ha aprobado con los votos del PSOE y la abstención del PP la cesión de una finca en Molinos de Papel al Ayuntamiento de Palomera para la construcción de unas pistas deportivas.

El resto de puntos del día se aprobaba por unanimidad con la ampliación de los convenios para la delegación de tributos de los ayuntamientos de Villalgordo del Marquesado, Los Hinojosos, Villamayor de Santiago y Montalbanejo.

Con el mismo acuerdo se ha aprobado el texto definitivo del Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Diputación de Cuenca para para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial de Cuenca (CIT).