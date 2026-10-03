La Unidad de Atención a Personas Trans de Cuenca, referente para la formación de especialistas de Endocrinología de C-LM - JCCM

CUENCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención a Personas Trans de Castilla-La Mancha, que gestiona la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, se ha convertido en referente para la formación de especialistas de Endocrinología de la región interesados en ampliar sus conocimientos sobre la atención sanitaria a las personas trans.

Rocío Iniesta Pacheco, residente de tercer año de Endocrinología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y natural de Albacete, ha elegido la Unidad regional de Cuenca para realizar una rotación adaptativa, con el objetivo de profundizar en un área de la especialidad que, según explica, no tenía la posibilidad de abordar con la misma intensidad en su hospital de origen.

"Era una parte importante de mi formación que, al final, en mi hospital no veía tanto y por ello decidí una rotación adaptativa aquí para aprender más sobre el tema", ha explicado.

La elección de Cuenca está vinculada al carácter regional de la Unidad, que atiende a pacientes procedentes de diferentes puntos de Castilla-La Mancha, con cerca de 900 consultas anuales y un incremento de las prestaciones tras la puesta en marcha de la Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario de Cuenca el pasado mes de marzo.

Para la especialista en formación, esta circunstancia supone una oportunidad para conocer de primera mano una atención especializada que constituye una referencia para la Comunidad Autónoma, ya que muchos de los pacientes que son atendidos en Cuenca vienen de distintos lugares de Castilla-La Mancha.

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA POSITIVA

Durante sus primeros días de rotación, la residente del Hospital de Ciudad Real ha destacado la acogida recibida por parte de los profesionales de la Unidad de Cuenca y las posibilidades de aprendizaje que le está proporcionando su estancia y la experiencia en consulta.

Además, Rocío Iniesta considera que disponer de conocimientos específicos sobre la atención a personas trans constituye una parte muy importante de la formación de los especialistas en Endocrinología y señala que la Unidad continúa evolucionando y ampliando progresivamente sus prestaciones y circuitos asistenciales.

Para la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y para los profesionales de la Unidad contar con la presencia de profesionales en formación va a permitir reforzar la labor docente del Área y llevar a cabo la formación de nuevos especialistas en un ámbito asistencial que precisa de profesionales preparados y actualizados.