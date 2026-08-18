La Unidad de Neurocirugía de Cuenca podría intervenir a unos 60 pacientes al mes

Avanza la dotación de alta tecnología y aparataje médico para la nueva Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la dotación de alta tecnología y aparataje médico para la nueva Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Cuenca (HUCU), que podría entrar en funcionamiento en el primer trimestre del año 2027.

El objetivo es programar cinco sesiones quirúrgicas semanales en las que se podrán llegar a intervenir unos 60 pacientes al mes. La puesta en funcionamiento de este nuevo servicio permitirá atender en Cuenca a los aproximadamente 170 pacientes que cada año requieren atención neuroquirúrgica fuera de la provincia, mejorando la accesibilidad, evitando desplazamientos y reforzando la capacidad asistencial del Hospital Universitario de Cuenca.

Para la puesta en marcha de esta Unidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Hospital Universitario de Cuenca de la infraestructura necesaria para su implantación y ha definido y reservado uno de los 16 quirófanos con los que cuenta el complejo hospitalario para ofrecer esta nueva prestación con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Además, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha dotado al hospital con un presupuesto de 2.266.000 euros para el equipamiento tecnológico del quirófano de Neurocirugía y, desde hace meses, la Gerencia del Área Integrada de Cuenca trabaja en la licitación de los concursos públicos y en los acuerdos marco para la adquisición de todo el aparataje necesario.

Hasta el momento, según informao el Ejecutivo, se ha licitado por más de 726.000 euros la adjudicación de un TAC intraoperatorio que permite obtener tomografías durante la cirugía y que en Neurocirugía proporciona información en tiempo real para verificar la precisión del procedimiento y actualizar la navegación quirúrgica.

Además, se ha licitado un exoscopio para Neurocirugía, por 385.000 euros, que permite visualizar el campo quirúrgico en una pantalla 3D, combinando la visualización de alta resolución con funciones avanzadas de enfoque y posicionamiento para procedimientos neuroquirúrgicos complejos; y un aspirador ultrasónico que ha salido a concurso por más de 108.000 euros y que se define como un dispositivo quirúrgico que utiliza vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia para fragmentar selectivamente el tejido y que se emplea principalmente para la resección de tumores cerebrales y medulares.

Asimismo, ya han sido adquiridos un neuronavegador de alta definición que guía al neurocirujano en tiempo real utilizando las imágenes preoperatorias para localizar con precisión estructuras cerebrales y lesiones y que ha tenido un coste superior a los 300.000 euros; y un microscopio digital de altas prestaciones por 338.000 euros.

La Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario de Cuenca, que se nace con vocación regional y ofrecerá sus prestaciones, tanto en consulta como en el quirófano, para todos los pacientes de Castilla-La Mancha.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha indicado que en la actualidad el HUCU se encuentra en la fase de adquisición de todo el aparataje tecnológico que conlleva el quirófano que dará servicio a la nueva unidad de Neurocirugía del área sanitaria de Cuenca.