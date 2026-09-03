'Universijazz' celebrará su XX aniversario en Ciudad Real con Kyle Eastwood, Álex Conde y Emma Smith como protagonistas

Cartel de Universijazz. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha presentado oficialmente el cartel de la vigésima edición de 'Universijazz' con los nombres de los invitados a esta fiesta que del 3 al 14 de noviembre pasarán por Ciudad Real, incluyendo algunas de las figuras más destacadas del panorama jazzístico regional, nacional e internacional.

Pedro Lozano, concejal de Cultura, ha destacado que "son veinte años de aventura cultural, un festival que ha convertido el jazz en una de las referencias de nuestra ciudad". "Cuando sales fuera, y hablas de Universijazz, la gente lo conoce y lo valora", ha añadido, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Lozano ha reslatado que "este festival forma parte del patrimonio cultural de la ciudad". "Por aquí han pasado los mejores, habéis generado un cultivo de gente que ama este estilo musical, un público fiel que llena todos los espacios", ha destacado. El edil ha felicitado a los organizadores del festival y ha afirmado que "es un orgullo que hagáis ciudad de esta manera".

Antonio García Calero, uno de los impulsores de 'Universijazz', ha resaltado que "han sido veinte años de compromiso con la música, con el jazz, con los artistas, generando una combinación perfecta entre la ciudad, el Ayuntamiento y la UCLM2".

García Calero ha subrayado "el esfuerzo que se ha hecho para seducir al público de Ciudad Real", considerando que "el secreto ha estado en el mestizaje". "Hacemos flamenco, jazz de raíz, funk, todos los estilos que caben en el jazz y siempre hemos tenido esa idea muy clara", ha expuesto.

También ha hablado de otra clave, "apostar por lo local, lo regional y que los nuestros compartan cartel con las bandas y artistas consolidados".

Antonio García Calero ha finalizado su intervención afirmando que "veinte años después, Universijazz sigue demostrando que el jazz es una música viva, capaz de mirar a la historia y proyectarse en el futuro". "No cumplimos veinte años, celebramos veinte años y ojalá que podamos disfrutar de otros veinte años más", ha apostillado.

Mientras, Chema Gallego, representando a RealJazz, ha valorado que, por cuarto año consecutivo, su asociación colabora con el festival "para elevar su categoría con tres conciertos en el Quijano de categoría".

LA PROGRAMACIÓN

De esta forma, el martes 3 de noviembre llegará Mariola Membrives, una voz "única" de la música española que combina flamenco y la improvisación; el miércoles 4 será el turno de la creatividad y la energía de Albert Cirera 'Tres Tambors'; y el jueves 5 llegará Abe Rábade Trío, uno de los proyectos más sólidos y reconocidos del jazz español fundado por el pianista y compositor gallego en Boston.

Para el viernes 6 actuará el saxofonista Gustavo Díaz Luque, que estará con su show '100 aniversario Davis/Coltraine'; y el sábado 7 el encargado de cerrar esta primera tanda de recitales será el guitarrista Djamal B.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas. El precio del abono general es de 40 euros y la entrada individual 10 euros.

Además, para la noche del 11 de noviembre está prevista la actuación de Jazzmin À Vienne en el Deicy Reilly's Irish Pub, con entrada gratuita.

Mientras, en el Teatro Quijano, la fiesta de cumpleaños del XX 'Universijazz' comenzará el jueves 12 y el protagonista será Kyle Eastwood, hijo mayor del reconocido actor y director Clint Eastwood y autor de algunas bandas sonoras de las películas de su padre, como las inolvidables 'Million Dolar Baby', 'Mistic River' o 'Gran Torino'.

El viernes 13 será el turno de Álex Conde/Paco de Lucía Big Music For Big Band, un proyecto con el que el pianista y compositor valenciano ha querido homenajear a otro genio de la música española.

Para cerrar esta edición, el sábado 14 Ciudad Real tendrá la oportunidad de escuchar a la cantante británica Emma Smith, reconocida y galardonada por su potente voz, su magnética presencia en el escenario y su increíble talento artístico.

El coste del abono para estos tres conciertos en el Teatro Municipal Quijano es de 60 euros (45 euros para los socios de RealJazz) y la entrada individual 23 euros (socios 18 euros). Las entradas y abonos pueden adquirirse a través de las páginas www.realjazz.es y www.universijazz.com (en taquilla dos horas antes de cada concierto).