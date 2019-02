Universitarios de toda España recrean en Toledo debates parlamentarios sobre presupuestos, Estatuto e Historia de C-LM

Publicado 13/02/2019 16:11:07 CET

Universitarios de diferentes puntos de España han recreado este miércoles la actividad parlamentaria en la primera Simulación de Cortes de Castilla-La Mancha, un evento inaugurado por el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y por el presidente de la Cámara regional, Jesús Fernández Vaquero.

La cita de carácter nacional se desarrollará hasta el próximo viernes en las Cortes regionales y en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), según ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

Alrededor de 80 alumnos universitarios participan en este encuentro de debate, divididos en tres comisiones: sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sobre los Presupuestos y la Comisión Especial Histórica de las Cortes de Castilla.

Durante la inauguración, Fernández Vaquero ha destacado que el Día de Castilla-La Mancha se celebra cada año en conmemoración de la fecha de la sesión constitutiva de las Cortes regionales, el 31 de mayo de 1983.

Tras advertir del "ambiente difícil" que vive el país, coincidiendo con el rechazo del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente de las Cortes regionales ha defendido la importancia de las autonomías.

"La autonomía ha posibilitado cotas de desarrollo en la región que jamás se habían conseguido", ha resaltado Fernández Vaquero, quien ha añadido que "ha facilitado el acercamiento de los servicios públicos" a los ciudadanos y ciudadanas de la región.

Con ello, ante el debate sobre el Estatuto de Autonomía propuesto por los participantes en esta cita, ha advertido de que "cualquier modificación requiere diálogo entre los grupos políticos".

En este sentido, ha defendido que en el Parlamento castellano-manchego --conformado por tres grupos parlamentarios-- "sí funciona el diálogo y el consenso" y ha deseado que esta circunstancia se extienda al resto del país.

En la inauguración de la Simulación han participado también la vicepresidenta primera de las Cortes, María Díaz; los diputados del grupo socialista Fernando Mora y Miguel González, y responsables de la UCLM.

PAGE DEFIENDE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En la cita, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido el papel jugado por la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías en la consecución y universalización de derechos y servicios que "han contribuido a asentar la democracia, a extenderla por el territorio y a igualar en oportunidades".

El presidente regional ha valorado los avances cosechados por las autonomías en materia de Sanidad, Educación o prestación de Servicios Sociales con la descentralización auspiciada por el Estado de las Autonomías y que, ha recordado, "representan el 95% del presupuesto" que gestionan las comunidades autónomas.

En esta misma línea, García-Page ha puesto énfasis en el "éxito brutal" que han representado estas cuatro últimas décadas de periodo democrático en el que, entre otros, se ha conseguido poner en marcha un sistema público de Dependencia y un sistema sanitario "que le falta a muchos países", y un sistema educativo que ha generado profesionales formados que "se rifan" en el extranjero.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en la incorporación de España a la Unión Europea como uno de los grandes logros alcanzados durante los 40 años de democracia; una institución "determinante para cambiar las cosas", en términos jurídicos, económicos y de derechos, entre otros.

"VELAR POR LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES Y EVITAR LOS PRIVILEGIOS ENTRE TERRITORIOS"

Por otro lado, el presidente del Ejecutivo autonómico ha defendido la responsabilidad de los parlamentos autonómicos a la hora "de velar por la igualdad entre los españoles y de evitar privilegios de unas tierras sobre otras" y se ha mostrado partidario de que las comunidades autónomas colaboraren en este asunto, antes que alentar "un debate bilateral entre un gobierno y dos territorios".

García-Page ha destacado el papel que los parlamentos autonómicos y los presidentes regionales juegan, no solo como gestores y legisladores de una comunidad autónoma, sino como representantes del jefe del Estado. "España no se rompe en diecisiete comunidades autónomas, sino que se conforma en diecisiete comunidades autónomas", ha subrayado en este sentido, al mismo tiempo que ha recalcado que "las comunidades autónomas no son algo distinto al Estado, sino parte".

En este sentido, ha recalcado que el papel constitucional de las comunidades autónomas, "el que molesta a los independentistas", se basa en el Artículo 14 de la Carta Magna por el que "todos buscamos las mismas oportunidades e igualdades"; y ha tildado de "puro egoísmo" el posicionamiento de los independentistas catalanes, "gente", ha recalcado, "que ha visto la solución a la crisis en echar la culpa al resto de los españoles".

En esta misma línea, ha asegurado que "el papel fundamental de un parlamento es ser una fiel radiografía de la sociedad a la que representa" y, por ello, ha considerado a la democracia representativa como "una gran conquista de las sociedades modernas", ya que, más allá de que la concentración de poder en quien gobierna sea "inevitable", es competencia de los parlamentos "controlar y legislar".