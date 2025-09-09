Una vaca y un maromero, elementos centrales del cartel de San Mateo de Adrián Rodríguez

Una vaca y un maromero son los protagonistas del cartel de San Mateo 2025. - EUROPA PRESS

CUENCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una vaca y un maromero son los protagonistas del cartel de San Mateo 2025, diseñado por Adrián Rodríguez, que ha querido darle un aroma añejo a la composición anunciadora de las fiestas de la conquista de Cuenca.

Rodríguez ha subrayado que ha querido hacer un cartel muy taurino, elemento que considera fundamental de San Mateo, y rinde homenaje a los colectivos que participan en la suelta de vaquillas y en particular a los colectivos que se encargan de las reses, desde los maromeros al personal de cuadras.

Las imágenes del rey Alfonso VIII, Mangana, las Casas Colgadas y la maroma que guía a la vaca también aparecen en esta composición fotográfica digital a la que le ha dado un estilo pintado en línea y en papel antiguo.

El cartel anunciador de San Mateo ha sido presentado en un acto en el que también ha estado presente el pregonero, Diego Escudero, que ha dado las gracias por esta designación porque es una fiesta que lleva "muy dentro", pero se reserva todo el contenido de su intervención para el próximo 18 de septiembre, cuando se suba al balcón del Ayuntamiento para dar inicio a la fiesta.