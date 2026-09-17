La vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas de C-LM, obligatoria desde el 1 de octubre

Archivo - Gallina en una granja. - CONSELLERIA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha establecido oficialmente la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle en las explotaciones avícolas de Castilla-La Mancha, con carácter preventivo ante la situación epidemiológica en comunidades autónomas limítrofes.

Según la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves y recogida por Europa Press, la aparición de focos de la enfermedad en explotaciones avícolas de comunidades autónomas limítrofes, entre ellas Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, muestran un riesgo real de introducción y propagación de la enfermedad en las explotaciones de Castilla-La Mancha, con independencia de que en cada momento existan o no focos activos declarados en el territorio de la región.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica de elevada contagiosidad que afecta a las aves, incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y categorizada en la normativa de la Unión Europea como enfermedad de especial relevancia por sus graves repercusiones sanitarias, económicas y comerciales para el sector avícola.

Por este motivo, se establece como obligatoria a partir del 1 de octubre de 2026 la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de Castilla-La Mancha que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse la pauta vacunal conforme a las indicaciones del fabricante para cada tipo de vacuna autorizada, de manera que quede garantizado un nivel de inmunización adecuado y sostenido en el tiempo en todas las manadas.

Los titulares de las explotaciones deberán mantener a disposición de los servicios veterinarios oficiales la documentación acreditativa del cumplimiento de la pauta vacunal.