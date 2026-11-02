Valdepeñas celebra el Día Europeo del Enoturismo del 6 al 8 de noviembre con visitas, catas y gastronomía

Cartel de los eventos por el Día Mundial del Enoturismo en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas celebrará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre el Día Europeo del Enoturismo con una programación que combinará visitas guiadas a bodegas, catas de vinos, experiencias gastronómicas y recorridos por espacios históricos vinculados a la tradición vitivinícola de la ciudad.

"Estas actividades van a permitir a los vecinos y visitantes conocer de cerca la riqueza enológica de Valdepeñas, descubrir sus instalaciones bodegueras y disfrutar de propuestas que unen vino, patrimonio y gastronomía manchega, lo que nos consolida como un referente enoturístico", ha afirmado la teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Irla, que ha puesto en valor el esfuerzo de las bodegas participantes en iniciativas que ponen de relieve la identidad de Valdepeñas, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La programación arrancará el viernes 6 de noviembre con diferentes experiencias enoturísticas.

La bodega Señorío de los Llanos celebrará una jornada de puertas abiertas con una visita a sus instalaciones y degustación de vinos, con un pase a las 12.00 horas y una duración aproximada de dos horas.

La actividad tendrá un precio de 15 euros por persona y un aforo máximo de 30 participantes.

Las reservas y consultas podrán realizarse en el teléfono 636 714 841.

También el viernes y sábado, a las 12.00 horas, Bodegas Arúspide ofrecerá una visita guiada por sus instalaciones, en un recorrido que abarcará desde el jaraíz hasta la cueva.

La actividad tendrá un precio de cinco euros por persona y un aforo de 20 participantes.

Para obtener información y reservar plaza, los interesados podrán llamar a los teléfonos 926 347 075 y 665 507 667, este último también disponible para WhatsApp.

El plazo de reserva para la visita del viernes finalizará el jueves anterior a las 14.00 horas.

La jornada del viernes concluirá con la propuesta de 11 Ánforas, titulada 'Vino y conserva: un maridaje inesperado', una experiencia diseñada para descubrir nuevas combinaciones de sabores a través de cuatro encuentros gastronómicos.

La actividad comenzará a las 19.30 horas en su cueva de tinajas centenarias, situada en la avenida Gregorio Prieto, número 5, de Valdepeñas.

El precio será de 28,50 euros por persona y el aforo estará limitado a 18 participantes.

Las reservas podrán formalizarse en los teléfonos 926 035 811 y 662 555 454, así como a través del correo electrónico info@11anforas.com.

El sábado 7 de noviembre continuará la programación con nuevas propuestas para acercarse a la cultura del vino.

Señorío de los Llanos ofrecerá dos pases de su jornada de puertas abiertas, a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Cada visita tendrá una duración de dos horas e incluirá una degustación de dos vinos.

El precio será de 15 euros por persona, con un máximo de 30 participantes por pase.

Para reservar, será necesario contactar con el establecimiento en el teléfono 636 714 841.

Gastronomía y vino Por su parte, Bodegas San Ricardo celebrará los días 7 y 8 de noviembre la experiencia 'Entre tinajas y gachas manchegas', una propuesta que combinará el patrimonio histórico de su cortijo y bodega con la degustación de vinos de autor y la gastronomía tradicional.

La actividad comenzará a las 11.30 horas y permitirá recorrer los espacios históricos de la propiedad antes de disfrutar de un almuerzo manchego compuesto por entrantes y gachas elaboradas a la lumbre en una de las antiguas casas de los trabajadores, recuperando así los sabores y las costumbres de la tierra.

El precio será de 35 euros por persona y el aforo estará limitado a 12 personas por sesión.

Las reservas y consultas podrán realizarse en el teléfono 676 957 045 o mediante el correo electrónico bodegassanricardo@gmail.com.

La jornada del sábado incluirá también la actividad 'Los autóctonos: airén y tempranillo, jóvenes y envejecidos', organizada por Bodegas Megía e Hijos-Corcovo.

Dará comienzo a las 11.30 horas con un vermut de bienvenida en la cueva de crianza y continuará con una cata de cuatro vinos representativos de la Denominación de Origen Valdepeñas.

El precio será de 15 euros por persona y las plazas estarán limitadas a entre 20 y 25 participantes, por lo que será necesario realizar una reserva previa en el teléfono 926 347 828.

El patrimonio histórico tendrá un protagonismo especial durante el fin de semana con la apertura de la Casa de los Izarra, uno de los espacios destacados de la programación.

El sábado 7 y domingo 8 de noviembre se organizarán diferentes visitas.

Los participantes podrán conocer la historia de esta singular casa-palacio, sus características arquitectónicas y la relación de la familia Izarra con el desarrollo económico, vitivinícola y urbano de Valdepeñas.

Por último, el domingo 8 de noviembre la programación ofrecerá nuevas experiencias enoturísticas y gastronómicas.

El Museo del Vino de Valdepeñas invitará, a partir de las 12.00 horas, con acceso gratuito, a descubrir la historia, la tradición y la cultura vitivinícola de nuestra tierra a través de una visita guiada por sus instalaciones.

Un recorrido por los espacios, las herramientas y los procesos tradicionales que permiten conocer la evolución de la elaboración del vino y comprender la importancia que esta actividad ha tenido en el desarrollo económico, social y cultural de Valdepeñas.

Una oportunidad para acercarse al patrimonio vitivinícola de la ciudad, descubrir los vínculos que unen el vino con su historia e identidad y poner en valor una tradición que sigue siendo una de sus principales señas de identidad.

Por su parte, el restaurante La Antigua Bodega Los Llanos organizará una cata especial a las 13.00 horas en su cueva, con un precio de 28 euros por persona y un aforo máximo de 50 participantes.

Además, durante todo el fin de semana ofrecerá platos típicos manchegos acompañados de vinos de Valdepeñas, reforzando la vinculación entre la cultura vitivinícola y la gastronomía de la comarca.

Para asistir a la actividad será imprescindible reservar previamente en el teléfono 926 312 000.