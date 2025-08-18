Valdepeñas celebrará del 1 al 8 de septiembre las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino con más de 130 actividades

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha presentado este lunes la programación de las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino, en honor a la Virgen de Consolación, que se celebrarán de manera oficial del 1 al 8 de septiembre, contando con más de 130 actividades que darán comienzo el próximo 22 de agosto.

Entre los platos fuertes, destacan los conciertos de Antonio Orozco, Abraham Mateo, el festival 'Un viaje a los 90' y Mägo de Oz, entre otros, además de eventos señalados como el XXIV Túnel del Vino, el II Concurso Nacional de Catadores de Vino 'Ciudad de Valdepeñas', tardeos en la Plaza de España, o actividades infantiles como el tradicional concurso de pintura en el asfalto.

El teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, ha asegurado que "estas 130 actividades están pensadas para todas las edades, gustos y lugares de la ciudad, ya que no solo tienen lugar en la ubicación central de la Plaza de España y Plaza Constitución, sino que todos los barrios de Valdepeñas cuentan con algunas de estas actividades".

La inauguración oficial de las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino tendrá lugar el lunes 1 de septiembre, a las 22.45 horas, que correrá a cargo del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y de la Peña Manijera 2025, 'Borrachos a Bordo', que tendrá como preámbulo, el día 31 de agosto, la inauguración de la LXXXVI Exposición Internacional de Artes Plásticas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

CONCIERTOS

En cuanto a los conciertos, el viernes 5 de septiembre, la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza' será el lugar que acogerá el concierto de Abraham Mateo, que hará parada en nuestra ciudad con su 'Tour Insomnio', una gira con la que el joven artista se encuentra recorriendo ciudades nacionales e internacionales. Por otro lado, el sábado 6 de septiembre será el turno de Antonio Orozco, que celebrará sus 25 años de carrera en Valdepeñas con 'La gira de mi vida' con un concierto también en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza'.

Además, el día 7 de septiembre, el festival 'Un viaje a los 90 y los 2000' aterrizará de nuevo en Valdepeñas, con un nuevo espectáculo en la Plaza de España que contará con las actuaciones en directo de King África, la popular cantante Rebeca, Verónica Romero y Marian Dacal & Eva Marti, y el DJ Sergio Blázquez. El 4 de septiembre, Mägo de Oz ofrecerá en el mismo escenario su música fusión de rock, heavy y folk. El día 5, la Plaza de España acogerá el espectáculo 'Más que copla', con la ganadora de la novena edición del concurso 'A tu Vera' de CMM, y otros artistas como Inmaculada Paniagua, Rafael Garcel y Chemi.

HONORES Y DISTINCIONES

El viernes 5 de septiembre tendrá lugar el Acto Institucional de las LXXII Fiestas de la Vendimia y el Vino, en el que se otorgarán los Honores y Distinciones de este año 2025, concediéndose el título de Hijo Predilecto a Joaquín González del Pino; el título de Hijo Adoptivo a Martín Miguel Rubio Esteban.

Además, se otorgará la Medalla de Oro de la Ciudad a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Valdepeñas; la Medalla de las Bellas Artes 'Gregorio Prieto' a la Asociación Jóvenes Amigos del Vino; la Medalla de las Letras 'Juan Alcaide' a Héctor Huertas Camacho y Tomás García Castro; la Medalla del Deporte 'Caridad Ortega' a Antonio Lérida Barba; la Medalla del Mérito Artesanal a Pastelería Pilar; y la Medalla al Servicio Desinteresado a la Ciudad a José Luis Crespo Cepeda. Además, el acto contará con el Brindis Poético, que correrá a cargo de Ben Clark, Premio de la Crítica en lengua castellana en la modalidad de poesía en el año 2024, y la ofrenda del primer mosto a Ntra. Patrona Virgen de Consolación.

Por otro lado, una de las actividades más destacadas es el XXIV Túnel del Vino, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto en Bodegas A7, así como el II Concurso Nacional de Catadores de Vino 'Ciudad de Valdepeñas', el próximo 24 de agosto en el Museo del Vino. En cuanto a los festejos taurinos, una corrida de toros tendrá lugar el 31 de agosto, y una novillada el 6 de septiembre.

La programación se completa con actividades infantiles, concursos de gastronomía y deportes tradicionales, catas organizadas tanto por el Consistorio como por diferentes bodegas de la localidad, y actividades solidarias con el fin de colaborar con entidades sin ánimo de lucro como Manos Unidas, Neurodiversos, AECC o Rosae, entre otras.