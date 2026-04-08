Valdepeñas culmina una "brillante" Semana Santa y espera que "pronto" sea declarada de Interés Turístico Regional

Semana Santa de Valdepeñas. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha realizado un balance "muy positivo" de su Semana Santa, que ha calificado de "brillante", y espera que "pronto" sea declarada de Interés Turístico Regional tras "varios años" trabajando para alcanzar ese reconocimiento.

La primera teniente de alcalde del Consistorio valdepeñero, Vanessa Irla, ha asegurado que todas aquellas personas que han participado en la Semana Santa se han implicado en conseguir una festividad "redonda", con una coordinación "excelente" y con todas las procesiones en la calle gracias al buen clima.

Irla ha puesto de manifiesto que en las calles de Valdepeñas había "muchísima gente esperando ver las procesiones" y también ha aumentado el número de turistas, algo de lo que están "muy satisfechos".

En este sentido, ha agradecido el trabajo de hermandades, bandas de música, trabajadores municipales, policía, voluntariado y hostelería, que han conseguido que quienes visiten Valdepeñas "disfruten" de su Semana Santa, una conmemoración que "sin lugar a dudas" es "muy importante" para el municipio y también un "revulsivo económico".

Vanessa Irla ha puesto énfasis en que la coordinación entre el Ayuntamiento y las hermandades y grupos parroquiales es "extraordinaria" y todos estos grupos mantienen una "implicación total", mientras que por parte de la ciudadanía cada vez hay "un mayor respaldo" a la Semana Santa en Valdepeñas.

"Y eso se traduce en salir a la calle para ver las procesiones, poder disfrutar de ellas y, de esta manera, también respaldar la Semana Santa de Valdepeñas", ha manifestado, haciendo énfasis en que la presencia de los vecinos no consiste "solo en salir a la calle" sino que se muestra "un total respeto" hacia la Semana Santa.

TRABAJANDO EN 2027

Una vez finalizada la Semana Santa de este año, Irla ha asegurado que ya se está trabajando en la del próximo año, ya que las hermandades "trabajan durante todo el año para mejorar cada una de las procesiones".

Así, ha defendido que Valdepeñas tiene una Semana Santa "muy singular" dentro de la provincia de Ciudad Real y de la región, con una "gran implicación" de hermandades y ciudadanía que, de esta forma, consiguen que sea "cada vez un mayor reclamo para el turismo".

Por todo ello, considera que los datos y las noticias sobre la Semana Santa de Valdepeñas refrendan el trabajo de los últimos años para conseguir que sea declarada de Interés Turístico Regional. "Esperemos que pronto podamos tener esa declaración", ha deseado.