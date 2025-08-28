Valdepeñas denuncia el deterioro del servicio de recogida de basura por parte del RSU y la Diputación. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha denunciado públicamente la gestión "deficiente" del servicio de recogida de basura por parte del RSU de Ciudad Real, dependiente de la Diputación Provincial.

Tras la proyección de un vídeo-denuncia sobre la mala gestión de este servicio publicado por el PP local a través de redes sociales, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez Yébenes, se ha sumado a la exigencia de una mejor gestión por parte de la empresa responsable.

"Podemos afirmar que el servicio de recogida de residuos, gestionado por el Consorcio RSU de la Diputación, presenta un deterioro evidente, sistemático y sostenido en el tiempo", ha afirmado Sánchez.

"Entendemos que la denuncia pública del vídeo del Partido Popular debe ser ya conocida por los dirigentes del PP provincial, que son quienes gestionan y gobiernan la Diputación, siendo los responsables directos del RSU, responsable del servicio de recogida de residuos en Valdepeñas".

Además, según informa el Consistorio, el responsable del área municipal de Medio Ambiente ha denunciado el incremento del coste del servicio, que vienen soportando los ciudadanos de Valdepeñas.

En sentido, ha precisado que el coste de la recogida de basuras en Valdepeñas en 2022 fue de 1.000.000 de euros, y en 2025 se ha incrementado hasta 1.500.000 euros.

"Venimos constatando en estos dos últimos años un grave deterioro del servicio en Valdepeñas, todo ello además se agrava con el hecho de que el coste del servicio no ha dejado de incrementarse, situándose muy por encima de IPC, sin que se haya visto reflejada una mejora del mismo, habiendo recortes en prestaciones y medios, que son cada vez más evidentes".

INCREMENTO DEL PRECIO

Sánchez ha remarcado que el Consistorio cobra al ciudadano el servicio de recogida de basura tal y como estipula la ley, por lo que, "si la Diputación de Ciudad Real incrementa el precio de la recogida de basura, eso revierte directamente en la ciudadanía".

Por ello, y ante las carencias del servicio, el equipo de gobierno llevará a pleno el próximo lunes un requerimiento, que espera que sea aprobado por unanimidad, para que el RSU y la Diputación Provincial de Ciudad Real cumpla el contrato vigente de un servicio, que ha suprimido la recogida en los días festivos y la reposición de contenedores, y exigirá una auditoría.

PLAZA UBICADA EN LA CALLE HUERTO

En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas, Sánchez Yébenes se ha referido a la creación de la nueva plaza ubicada en la calle Huerto, junto a la Avenida 1º de Julio, recordando que la ejecución de la misma corresponde al desarrollo urbanístico de la zona a través de un promotor privado, que cedió ese terreno al Consistorio con una serie de condiciones.

"No se está cumpliendo al 100% lo que venía en el proyecto, por lo que se exigirá lo que se aprobó en el proyecto, y cuando el ayuntamiento recepcione esta obra privada, intervendrá en este espacio realizado las pertinentes mejoras", ha indicado.