Valdepeñas hará una modificación de crédito de 500.000 euros para la nueva salida del parking de la plaza Constitución

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas avanza la ampliación de la plaza Constitución destinando 500.000 euros, mediante una modificación de crédito, para el cambio de la salida del parking a la calle Castellanos.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, que ha dado cuenta de los puntos que se abordarán en la sesión plenaria del mes de septiembre, que tendrá lugar el próximo lunes.

Un orden del día, informa el Consistorio en el que ha destacado esa modificación presupuestaria por créditos extraordinarios "para la correspondiente obra de conexión del aparcamiento municipal con la calle Castellanos por importe de 500.000 euros, dando salida al parking existente en la Plaza Constitución hacia la calle Castellanos, suprimiendo el acceso que históricamente tiene en la calle Escuelas".

Delgado ha recordado que los ocupantes de los dos establecimientos abiertos actualmente se les concedió el pasado año una prórroga de alquiler, pero no comparecieron, quedando desde el 1 de enero de este mismo año en una situación de "ocupación ilegítima".

En este sentido, ha indicado que se han iniciado los procedimientos judiciales necesarios al haber manifestado ambos ocupantes su oposición, con un ánimo claramente dilatorio, dado que en su momento la consulta popular fue tratada en pleno a instancias de determinados grupos municipales y se acordó por unanimidad ofrecer a los arrendatarios la prórroga de tales contratos.

"Lo que venimos a hacer con este acuerdo es dar conocimiento general, público y detallado de las conductas de ambas partes, y de cómo se viene entorpeciendo la posibilidad de que, cuanto antes, los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas puedan disfrutar de este espacio público", ha añadido.

En otro orden de cosas, Delgado ha señalado que el pleno prevé también una modificación presupuestaria para finalizar la adquisición del inmueble anejo al espacio público Bodegas A7 la sujeción del Impuesto sobre el Valor Añadido, con un importe de 36.213euro, además de la indemnización correspondiente por la ocupación temporal para el proyecto de ejecución de la infraestructura del Parque Fluvial, con un importe de 9.718 euros.

DEDUCCIÓN FISCAL

Además, se llevará a pleno la aprobación de la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de hasta de 25% para las viviendas que cuenten con un sistema de autoconsumo doméstico.

Por otro lado, se prevé la aprobación fiscal para la instalación de puestos del mercadillo municipal en los barrios de Consolación y El Peral, con una tasa del 50% respecto a la vigente, así como la aprobación inicial del Reglamento de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local de Valdepeñas.

A la sesión plenaria se sumarán otros puntos como el requerimiento de cumplimiento del contrato del servicio de recogida de residuos por parte de RSU y la Diputación Provincial de Ciudad Real, dado el servicio deficitario que viene prestando.

Por otro lado, se incorporará el estudio de viabilidad de la concesión del servicio de albergue en el Cerro de las Cabezas, con un importe de 35.100 euros, así como el estudio de viabilidad económico-financiera, con un importe de 18.000 euros a fin de determinar la forma de gestión del servicio público de agua potable.

De igual modo, se prevé aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, además de la solicitud de un informe preceptivo a la empresa pública Aguas de Castilla-La Mancha sobre los precios del establecimiento de agua potable en el municipio de Valdepeñas, y la tasa por utilización de la nueva pista de atletismo del Complejo Deportivo Municipal 'La Molineta', entre otros puntos.

Finalmente, el pleno contará con una moción del Grupo Municipal Socialista para establecer, concretar, limitar y delimitar las condiciones de implantación en suelo rústico de plantas de biometano, así como una moción del Grupo Municipal de Unidas por Valdepeñas para la ayuda de emergencia para la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.