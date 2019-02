Valdepeñas saldará 117 años después una deuda de 1.000 pesetas por el manto de su patrona

Publicado 31/01/2019 13:30:21 CET

CIUDAD REAL, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) abonará 117 años después 6 euros, equivalentes a las 1.000 pesetas, que debió pagar en el año 1901 a la Hermandad de la Virgen de Consolación para la adquisición de un manto cuyo valor ascendía a 12.148 pesetas de la época.

"El Ayuntamiento de Valdepeñas siempre paga", ha afirmado el alcalde de localidad, Jesús Martín, durante el anuncio de la deuda datada más antigua que tiene el Consistorio y que ha sido descubierta hace escasas fechas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Jesús Martín ha señalado que el libro de cuentas le ha sido facilitado por la Hermandad, donde figuran aportaciones de vecinos que van desde las 1.000 pesetas hasta los 0,05 céntimos "de la criada de...", como de modo anecdótico aparece apuntado en el cuaderno contable donde el tesorero de la época resalta que el Ayuntamiento de la ciudad mantiene contraída una deuda.

"Dice que faltan 1.000 pesetas que el Ayuntamiento prometió y que todavía no ha pagado", reconocía el alcalde, añadiendo que "he pensado que aunque hayan pasado 117 años yo creo que es de justicia pagar las 1.000 pesetas que son 6 euros, por lo que en el próximo pleno vamos a llevar una modificación presupuestaria para dotar una partida con esos 6 euros para pagar lo que el Ayuntamiento hace 117 años tuvo que pagar y no hizo".

El alcalde ha señalado que la anécdota de la deuda del manto de la Virgen de Consolación, patrona de la ciudad que este año 2019 tendrá su histórica coronación pontificia, lleva a pensar también sobre los intereses de la misma, pero indicaba que carecen de ellos puesto que se trata de una deuda datada al no haber sido demandada por la hermandad en estos años, que en ese caso se hubiera considerado deuda viva.

A pesar de ello ha apuntado que se trata de "un gesto de buena voluntad para que no se diga que el Ayuntamiento no paga. Tarde, pero paga. Y una manera de indemnizarle los intereses es que en los presupuestos le vamos a incorporar una campana de 45.000 euros que va a llevar el nombre de la coronación, así que la hermandad se da por servida por los intereses con el costo de la campana, aunque haya cometido durante 117 años la negligencia de no reclamar lo que suyo era".

Por último el alcalde ha señalado que a pesar de que la Hermandad ha pedido financiación para llevar a cabo la coronación pontificia, "yo les he dicho que tengo que gobernar para todos y no me parecía justo, y desde la administración no podemos financiar este tipo de eventos de carácter eclesiástico".

Sin embargo, ha puntualizado que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha invertido y está invirtiendo en actuaciones en iglesias como la del Santo Cristo, la Iglesia de la Asunción o en las pinturas de la capilla de los Trinitarios "porque es una inversión en patrimonio, y sin patrimonio un pueblo no es nada". Por eso, ha incidido en que "todo el dinero que esta administración ha destinado a los entes eclesiásticos, sean bienes muebles o inmuebles, han revertido en el conjunto de la ciudadanía por el enriquecimiento y puesta en valor de nuestra historia".