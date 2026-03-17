Valentín Aparicio Lara, sacerdote diocesano de Toledo será el pregonero de la Semana Santa 2026

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TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo ha anunciado ese martes que Valentín Aparicio Lara será el pregonero de la Semana Santa 2026.

El sacerdote diocesano de Toledo será de esta forma el encargado de dar inicio a la Semana Santa en la capital castellanomanchega, el en la Catedral Primada de Toledo, el miércoles 25 de marzo a las 19.30 horas, según ha informado la Junta de Cofradías en un comunicado.

Aparicio Lara estará acompañado musicalmente por el Coro 'Voces en Armonía'. Se trata de un coro de voces mixtas caracterizado por su carácter inclusivo con personas con discapacidad, dirigido por Consuelo Álvarez-Palencia.