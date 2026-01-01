Valses, marchas y polcas, en el tradicional concierto de Año Nuevo 'Viena en Cuenca' este sábado

La Orquesta Filarmonía será la encargada de ofrecer el Concierto de Año Nuevo en la capital conquense. - TEATRO AUDITORIO DE CUENCA

CUENCA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Concierto de Año Nuevo del Auditorio José Luis Perales, 'Viena en Cuenca', a cargo de la Orquesta Filarmonía de Madrid, será la primera gran cita musical del 2026 en el Auditorio José Luis Perales de Cuenca este sábado, 3 de enero.

A ritmo de valses, marchas y polcas de la familia Strauss y de otros compositores, la orquesta deleitará al público con un repertorio que se posiciona cada año como un referente en espectáculos navideños a nivel nacional, según ha informado la dirección del Auditorio por nota de prensa.

Viena en Cuenca deleitará al público con un repertorio que incluirá, entre otras obras, Júbilo Vienés, los valses Los cuentos en los bosques de Viena, el Emperador, la Annen polca y el Cascanueces.

Los espectadores de todos las edades están invitados a disfrutar la maravillosa experiencia del Concierto de Año Nuevo más visto del mundo que, en esta ocasión, se traslada por unas horas desde la Sala Dorada de la Musikverein en Viena al Teatro Auditorio de Cuenca.

'Viena en Cuenca' dará comienzo a las 20.30 horas y las entradas están disponibles a través del portal globalentradas.com por un precio de 25 euros, 21 para miembros del Club de Amigos del Auditorio, desempleados, Carné joven, Familia numerosa o monoparental, mayores de 65 años y personas con un grado de diversidad funcional del 33%.