Valverde aboga por un nuevo modelo de gestión "más ágil" de Fenavin que pueda aplicarse de cara al futuro

CIUDAD REAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, se ha inclinado por fortalecer la Feria Nacional del Vino (Fenavin) "con un nuevo modelo que lleve a una gestión más ágil de la feria".

En el turno de ruegos y preguntas del primer Pleno ordinario que celebra la Corporación tras la temporada estival, ha apelado a "mucha calma y reflexión" que lleve a un cambio de modelo de gestión de la cita.

Valverde, que ha respondido a una pregunta del grupo socialista acerca del futuro de la feria, ha dicho que es preciso trabajar en ese sentido con el objetivo de garantizar la fortaleza de "este gran acontecimiento expositivo", manteniendo "su liderazgo frente a la creciente competencia nacional e internacional", porque la feria no está exenta de amenazas "que tenemos que combatir entre todos". En concreto, se ha referido a la Wine Week de Barcelona y a una nueva feria del vino en Madrid.

Valverde ha afirmado que ya se han mantenido reuniones con bodegas, la Cámara de Comercio, con Manuel Juliá, quien ha dirigido todas las ediciones, y las responsables del Área de Impulso Económico y Territorial a la Provincia y Promoción Económica, Sonia González y Rocío Zarco, respectivamente, para definir un modelo más ágil y profesional que pueda aplicarse de cara al futuro. "Una reflexión y unas aportaciones en las que espero que ustedes -el Grupo Socialista- formen parte por el bien de todos", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha defendido que hay que avanzar hacia un modelo que permita "ser cada vez más ágiles en la toma de decisiones de cara a poder ser capaces de seguir manteniendo la fortaleza que Fenavin ha tenido hasta ahora", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.