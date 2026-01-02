Valverde avanza una línea de ayudas de 500.000 euros para residencias de mayores de titularidad municipal de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real visita al centro Virgen del Rosario de Porzuna. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este viernes en Porzuna la incorporación de una línea específica de ayudas dotada con 500.000 euros en el presupuesto de 2026 destinada a residencias de mayores de propiedad municipal, con el objetivo de facilitar inversiones y mejorar la atención y el bienestar de los usuarios.

Ha realizado el anuncio durante una visita navideña a la residencia de mayores Virgen del Rosario de Porzuna, un centro que cuenta con 90 plazas autorizadas, de las que 50 están concertadas, y que constituye un recurso esencial para la atención a las personas mayores en el municipio y su entorno, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Valverde ha señalado que esta visita se enmarca en la voluntad de la Diputación de conocer, de primera mano, la realidad de los ciudadanos de la provincia, especialmente de las personas mayores que residen en centros especializados, subrayando que las políticas públicas deben estar orientadas a garantizar la mejor atención posible, tanto a quienes presentan mayor dependencia como a quienes conservan una mayor autonomía.

Ha destacado el valor social de servicios como el que presta la residencia de Porzuna y ha remarcado la obligación de todas las administraciones de mostrar sensibilidad ante las necesidades de las personas mayores todos los días del año, especialmente en fechas navideñas, cuando el acompañamiento y la cercanía cobran un significado especial.

Valverde ha felicitado expresamente al alcalde de Porzuna por su empeño y dedicación para hacer realidad este proyecto, recordando que la residencia es hoy una realidad gracias a su esfuerzo personal y al trabajo desarrollado durante años, incluso frente a críticas que cuestionaron en su momento la oportunidad de la inversión realizada.

Asimismo, ha puesto en valor que el centro genera empleo estable para 43 personas, en su mayoría mujeres, lo que contribuye de forma decisiva a fijar población, generar oportunidades laborales en el medio rural y combatir la despoblación.

Ha felicitado, igualmente, a la empresa Senior Gestión por la atención personalizada que presta a los residentes y por el modelo asistencial que desarrolla. Y ha puesto el acento en la calidad de las instalaciones y en el trato y atención que se le presta a las personas mayores.

Finalmente, con respecto al anuncio que ha realizado, ha comentado que por primera vez se habilita una partida de 500.000 euros destinada a ayudar a las residencias de mayores de titularidad municipal a acometer inversiones necesarias, subrayando que esta medida se enmarca en una apuesta decidida por las políticas sociales, que "han experimentado un incremento del 38 por ciento en el presupuesto de la Diputación de Ciudad Real para 2026".

EL PROYECTO MÁS IMPORTANTE

El alcalde de Porzuna y diputado provincial, Carlos Villajos, ha agradecido la visita del presidente de la Diputación y ha afirmado que la Residencia de Mayores Virgen del Rosario es el proyecto más importante y del que se siente más orgulloso en su trayectoria como alcalde. Ha añadido que se trata de un recurso largamente demandado por el conjunto del municipio y ha subrayado su importancia social, recordando que la residencia está pensada no solo para los mayores actuales, sino también para las generaciones futuras.

En el ámbito laboral, ha resaltado que el centro emplea a 43 personas, de las cuales en torno al 95 por ciento son mujeres, lo que convierte a la residencia en la principal fuente de empleo femenino del municipio, en un contexto con escasas oportunidades laborales para este colectivo.

Por otro lado, ha abogado por que se produzcan más avances en la financiación de las plazas subvencionadas y concertadas. Y ha valorado muy positivamente el anuncio de una nueva línea de ayudas para residencias municipales, subrayando que muchas de estas instalaciones, especialmente en municipios pequeños, necesitan inversiones constantes para mantener la calidad del servicio y mejorar las condiciones de los usuarios.

Villajos ha agradecido el apoyo permanente de la Diputación de Ciudad Real y de su presidente, Miguel Ángel Valverde, destacando su sensibilidad con las personas mayores, el empleo y las necesidades de los pueblos de la provincia.

UN EDIFICIO FUNCIONAL, LUMINOSO Y CONFORTABLE

Durante la visita a la residencia de mayores Virgen del Rosario, se ha podido comprobar que se trata de un edificio muy luminoso, funcional y confortable. En el recorrido se han podido ver la sala de actividades, la zona de rehabilitación y fisioterapia, la sala de farmacia, la cocina, la sala de visitas, distintas salas polivalentes y varias habitaciones.

Valverde y Villajos han mantenido un trato cercano con numerosos residentes, interesándose por su procedencia, sus trayectorias vitales y su experiencia en el centro. En el marco de esta visita navideña, los residentes han sido obsequiados con una manta, como gesto de cercanía y acompañamiento en estas fechas.

Además del presidente de la Diputación y del alcalde han integrado la comitiva Rocío Zarco, portavoz del Gobierno de la institución provincial, y la concejala Silvia Cañamero. Todos ellos han sido recibidos y acompañados por el gerente de la residencia Virgen del Rosario, Juan Pablo Trujillo, y por el director del centro, Miguel Ángel Carrillo, quienes han explicado el funcionamiento diario del centro.