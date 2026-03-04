Valverde ofrece Ciudad Real a la empresa Alibaba Group para que sitúe su futuro centro de datos en Europa

Encuentro en Pekín. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado al viceministro de Relaciones Internacionales de China, Ma Hui, su interés por que la empresa Alibaba Group pueda elegir la provincia de Ciudad Real para proyectar y desarrollar su futuro centro de datos en Europa.

Así lo ha traslado Valverde durante la reunión que ha mantenido en Pekín con Hui. Este encuentro, informa la Diputación, se enmarca en la ronda de contactos institucionales y comerciales que mantiene estos días una delegación de alcaldes del Partido Popular de la provincia.

Esta inversión, en caso de producirse, supondría una cuantía de entre 400 y 500 millones de euros y la generación de entre 500 y 600 empleos directos, además de otros 300 indirectos a lo largo de todo su desarrollo. Se calcula, además, que el impacto económico en el territorio podría multiplicar esa inversión por dos o por tres, indican desde la Diputación.

Valverde ha hecho saber las ideales condiciones que presentan algunas localizaciones por la disposición de capacidad eléctrica y por las infraestructuras físicas existentes para albergar el centro de datos.

Por su parte, Ma Hui ha trasladado al presidente de la Diputación su interés en el asunto y se ha comprometido a mantener contacto con el grupo empresarial Alibaba para analizar estas posibilidades.

"Sería una inversión importantísima para nuestra provincia y un posicionamiento de la misma como vanguardia en las oportunidades asociadas a las nuevas tecnologías. Sería una gran noticia para nosotros que de este viaje de la delegación de Ciudad Real pudiera derivarse también la futura instalación de este centro de datos en nuestra provincia", ha afirmado.

En el transcurso de la reunión también han sido abordados diferentes asuntos relacionados con presentes y futuras colaboraciones entre la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y China.

Asimismo, han repasado la agenda desarrollada durante los días precedentes y se ha destacado la reunión celebrada con empresas del distrito de Haidian y con su centro tecnológico de inteligencia artificial.