Valverde pide a Hernando que "se preocupe de sus asuntos" y alega que enviar bomberos habría desprotegido la provincia

Archivo - El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha exigido este miércoles al consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que rectifique después de que éste acusara a la institución provincial de negarse a enviar bomberos para colaborar en la extinción del incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Ciudad Real, Valverde ha calificado las declaraciones del consejero de "no solo desafortunadas, sino irresponsables" y las ha atribuido al "absoluto desconocimiento" de la situación operativa del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real.

"El señor Hernando, lo primero que tiene que hacer es preocuparse de sus asuntos", ha señalado el presidente de la Diputación, quien ha reprochado al responsable regional que realizara estas acusaciones sin conocer previamente la disponibilidad de los parques provinciales.

La respuesta llega después de que Hernando afirmara este martes que la Diputación de Ciudad Real "sigue negándose a mandar efectivos" al incendio de Guadalajara y asegurara que era "la única diputación que no ha mandado efectivos", frente a la colaboración prestada por el resto de instituciones provinciales.

Valverde también ha aprovechado su intervención para cargar contra la gestión del consejero en materias como las carreteras o la vivienda.

"El señor Hernando tiene muchos problemas", ha aseverado, añadiendo que debería centrarse en resolverlos antes de cuestionar las decisiones adoptadas por los responsables técnicos del servicio de bomberos.

DISPUESTOS A AYUDAR "CUANDO SE PUEDA"

El presidente de la Diputación ha defendido que el SCIS está dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia cuando las circunstancias operativas lo permitan, pero ha subrayado que su primera obligación es garantizar la atención en toda la provincia de Ciudad Real.

"Nosotros estamos en disposición de ayudar a todo aquel que nos lo pida, pero cuando se pueda", ha afirmado Valverde, quien ha recordado la extensión y dispersión territorial de la provincia y la necesidad de mantener operativos los distintos parques ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incendios o emergencias.

Según ha explicado, el servicio atraviesa además un periodo vacacional y arrastra las consecuencias de varios años con ofertas públicas de empleo y bolsas de trabajo paralizadas.

Aunque en los últimos años se han incorporado 107 personas al servicio de bomberos, ha indicado que durante ese mismo periodo se han jubilado "casi otros tantos" trabajadores.

A su juicio, desplazar recursos hasta Guadalajara habría supuesto reducir la capacidad de respuesta en una provincia extensa y con numerosos puntos potencialmente expuestos al fuego.

"Imagínense que mañana decidimos mandar equipos de bomberos allí y se produce un importante incendio en Tomelloso, en Almadén o en Ciudad Real. Y se producen, además, daños que podrían ser materiales, pero también personales", ha planteado.

Valverde se ha preguntado qué explicaciones tendría que ofrecer entonces el SCIS a la población y ha considerado una "irresponsabilidad" exigir el envío de medios sin tener en cuenta las consecuencias que esa decisión podría generar en la provincia.

El presidente provincial ha insistido en que la negativa a desplazar efectivos no fue una decisión política, sino el resultado del análisis realizado por los responsables operativos del Consorcio para estudiar la petición de colaboración formulada desde el Gobierno regional.

Tras analizar la disponibilidad de personal y vehículos, los técnicos concluyeron que no era posible enviar recursos a Guadalajara sin comprometer la cobertura de las emergencias que pudieran producirse en Ciudad Real.

Valverde ha cerrado su respuesta reclamando al consejero de Fomento que retire sus acusaciones. "Le pido al señor Hernando que o bien rectifique lo que ha dicho o que realmente se preocupe de sus problemas, porque tiene muchos problemas que resolver y, desgraciadamente, no los está resolviendo", ha concluido.