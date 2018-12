Vaquero pronostica en C-LM 16 escaños para el PSOE, 5 para Cs, 1 para Podemos y 11 para el PP con permiso de Vox

Actualizado 21/12/2018 12:02:03 CET

TOLEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha realizado su particular pronóstico de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma, otorgando al PSOE 16 escaños --uno más que en la actualidad--; cinco a Ciudadanos --todos a costa del PP--, un partido que ahora no tiene representación; uno a Podemos, la mitad de los actuales; y una caída de cinco diputados del Partido Popular, siempre y cuando Vox no le reste uno por la provincia de Toledo.

En un desayuno informativo ofrecido a los medios de comunicación para hacer balance de legislatura, ha defendido su "intuición" de que el PSOE podrá gobernar con más comodidad tras las elecciones de mayo de 2018, ya que en su opinión el trabajo en el Gobierno del Ejecutivo de Emiliano García-Page está "muy bien valorado" y desembocará en "una mayoría amplia para gobernar en solitario". "Estamos rozando un Gobierno con mayoría absoluta".

Ha dicho que en todo caso el PSOE castellano-manchego seguirá "trabajando con la misma ilusión" con el objetivo de que la ciudadanía vea que en la región "se gobierna para la gran mayoría de los ciudadanos".

(Habrá ampliación)