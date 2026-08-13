Un varón sufre un corte en la muñeca mientras trabajaba en una carnicería de Albacete

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ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 55 años de edad ha resultado herido tras sufrir un corte profundo en una muñeca mientras trabajaba en una carnicería situada en la calle Gerona de Albacete.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 18.49 joras de este jueves.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y una UVI, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario de Albacete.