Los vecinos de Bascuñana de San Pedro acuden a la llamada y suman más de cien manos en una batida de limpieza integral

Los vecinos de Bascuñana de San Pedro suman fuerzas para limpiar el pueblo - EUROPA PRESS / DAVID HIGUERAS

BASCUÑANA DE SAN PEDRO (CUENCA), 31 (EUROPA PRESS)

Más de medio centenar de vecinos vinculados con Bascuñana de San Pedro, pequeña localidad conquense con 26 empadronados, han acudido a la llamada del pueblo hasta sumar más de un centenar de manos que han unido fuerzas en una jornada de hermandad en la que han acometido una batida de limpieza integral para llegar hasta donde no llegan los servicios públicos supramunicipales.

Uno de los ediles del concejo abierto de Bascuñana, Andrés Arcas, ha explicado a Europa Press que numerosos vecinos con alguna vinculación con la localidad se han sumado a esta iniciativa aprovechando los días de puente de Todos los Santos, ya que "todos son conscientes de lo importante que es tener el pueblo limpio y contar un un servicio de mantenimiento básico".

Una estrategia de limpieza que se ha acometido por varías vías y con varios grupos, desde la limpieza y desatasco de alcantarillas y saneamiento hasta la poda de árboles o limpieza de calles.

A la iniciativa también se han sumado los más pequeños, que han logrado acumular cerca de ocho grandes bolsas con residuos sólidos cosechados en todo el término municipal.

Un trabajo que ha llegado incluso al cercano Punto Limpio que sirve como referencia a varios pueblos de este entorno de la provincia de Cuenca, un enclave que también han acondicionado a lo largo de la jornada del sábado.

En total, casi medio centenar de adultos y una decena de niños venidos de Madrid o Valencia que han aprovechado estas pequeñas vacaciones para "echar una mano".

Para rematar el día, el presupuesto municipal ha sido suficiente para poder organizar una comida comunal a base de tortilla, morteruelo y judías, redondeando así una jornada de convivencia que suele convocarse varias veces al año.

REIVINDICACIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA

Otro de los concejales de Bascuñana, Francisco Santos, ha apuntado que el escueto presupuesto anual para dar cobertura a los gastos del día a día no llegan para poder solventar la limpieza integral del municipio.

"Los pueblos pequeños no tenemos un presupuesto muy grande y las ayudas tardan en llegar, pero el pueblo se ensucia y se deteriora año tras año", argumenta.

Así, especifica que las cuentas anuales no superan los 60.000 euros pero muchos de los fondos que reciben de otras administraciones son finalistas, lo que implica que su destino ya esté determinado antes de recibir los fondos.

Sumando a ello los gastos del día a día, "secretaría, luz o agua", el montante total apenas llega para grandes operaciones de limpieza como la asumida este sábado por los vecinos.

"Tenemos muchas limitaciones y es difícil afrontar un gasto extra. Si algún día pasa algo gordo, como la rotura de una cañería, no se puede cubrir", alerta Santos.

Con todo, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los vecinos. "A otros pueblos ya les gustaría. Tenemos la suerte de que, con un telefonazo, vienen todos", afirma.