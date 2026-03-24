Vega se abre a seguir en Diputación si se lo piden y está con "fuerzas" y reivindica el municipalismo como base política

El presidente de la Diputación de Guadalajara, el socialista José Luis Vega - RAFAEL MARTIN SOLANO

GUADALAJARA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, el socialista José Luis Vega, no descarta continuar al frente de la institución provincial en la próxima legislatura si se dan las circunstancias. "Si me lo pidieran y me encuentro con fuerzas, sí", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha reconocido que, por el momento, mantiene la motivación para seguir desarrollando proyectos en beneficio de la provincia.

Vega ha vinculado esta posible continuidad a su vocación de servicio público y a su experiencia en el ámbito local como alcalde de Mondéjar, insistiendo en que su día a día como presidente sigue marcado por el contacto directo con los alcaldes. "Cada día que atiendo a un alcalde me da satisfacción poder ayudarle", ha señalado, destacando que esa cercanía es precisamente uno de los pilares de su forma de entender la política.

En este sentido, ha reivindicado con contundencia el valor del municipalismo como escuela política. "Todos los políticos deberían pasar por el municipalismo", ha afirmado, subrayando que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y donde realmente se conocen sus necesidades.

A su juicio, quien no ha pasado por esa etapa "se pierde una asignatura importante para ser un gran político", ya que es en el ámbito local donde se aprende a dar respuesta directa a los problemas cotidianos de los vecinos.

En todo caso, Vega ha evitado concretar sobre su futuro político más inmediato, es decir, si optará a revalidar la Alcaldía de Mondéjar, una decisión que, según ha explicado, tomará cuando se acerquen las elecciones y siempre desde el ámbito personal. "Ni una cosa ni la contraria", ha señalado, recordando que este tipo de decisiones las consensúa con su familia, especialmente con su mujer e hijos, por el impacto que tiene en su vida personal.

Más allá de sus propias aspiraciones, el presidente provincial ha querido dejar clara su filosofía política, basada en la ausencia de sectarismo. "Cuando ganas unas elecciones no eres alcalde solo para los que te han votado, eres alcalde para todos", ha defendido, una idea que extiende también a su responsabilidad al frente de la Corporación Provincial, desde donde asegura trabajar para el conjunto de los municipios sin distinción de siglas.

En este contexto, ha reconocido que esa forma de actuar ha sido percibida incluso por responsables municipales de otros partidos. "Algún alcalde del PP me ha dado las gracias", ha afirmado, insistiendo en que su objetivo es mantener una política útil y centrada en resolver problemas, más allá del enfrentamiento partidista.

REIVINDICA EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

Vega también ha salido en defensa del papel de las diputaciones provinciales, instituciones que en ocasiones han sido cuestionadas. Frente a esas críticas, ha lanzado un mensaje claro: "Sin las diputaciones muchos de estos municipios tendrían ahora mismo que cerrar". Para el presidente, estas entidades son esenciales para garantizar servicios básicos y sostener la vida en el medio rural, especialmente en territorios con una elevada dispersión poblacional.

En este sentido, ha invitado a conocer de primera mano la realidad de la provincia, más allá de los grandes núcleos urbanos. "Que salgan de la M-30 y vayan a la Sierra Norte o a las parameras de Molina", ha señalado, convencido de que solo así se puede entender la importancia de estas instituciones en el mantenimiento del territorio.

Preguntado por posibles aspiraciones a otras responsabilidades políticas en el futuro, Vega ha asegurado que no tiene una decisión tomada y que, como ha hecho a lo largo de su trayectoria, actuará en función de las propuestas que reciba y del momento personal y político. "He ido tomando las decisiones cuando han llegado", ha explicado, recordando que su entrada en política también respondió a una decisión meditada y vinculada a su entorno más cercano.

En todo caso, el presidente provincial ha insistido en que su principal motivación sigue siendo impulsar proyectos y mejorar la calidad de vida de los vecinos, una línea de trabajo que, según ha reiterado, define su trayectoria y su forma de entender la política.