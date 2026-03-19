Vega augura que el aumento en un diputado en Guadalajara hará que PSOE logre 4 de los 6 escaños en liza en autonómicas

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega - RAFAEL MARTIN SOLANO

GUADALAJARA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, el socialista José Luis Vega, ha augurado que el previsible aumento en un diputado en la circunscripción de Guadalajara hará que el PSOE logre 4 de los 6 escaños en liza en las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Un baile de escaños que "prácticamente está consolidado" por la evolución de la población, según Vega, y que hará que Albacete pierda un escaño y Guadalajara lo gane.

Las Cortes de Castilla-La Mancha se componen de 33 diputados elegidos en cinco circunscripciones, una por provincia. A Toledo, le corresponden 9 diputados, a Albacete y Ciudad Real 7, y a Cuenca y Guadalajara, 5 escaños. En las pasadas elecciones, los socialistas consiguieron en Guadalajara dos de los 5 escaños en liza. El cambio poblacional hará que, previsiblemente, Albacete pierda un diputado en detrimento de Guadalajara.

En una entrevista concedida a Europa Press, Vega ha sido contundente al decir que el PSOE va a ganar la región y va a ganar la Diputación. De este modo, el presidente de la institución provincial se ha mostrado convencido de que --"con resultados del año 2023 y prácticamente con las encuestas de ahora"--, el resultado en la provincia de Guadalajara será un 4-1-1 a favor del PSOE, con PP y Vox por detrás.

Los socialistas, según Vega, llevan tres años trabajando y en campaña. En este punto, ha sacado pecho de los proyectos que se han ido haciendo a lo largo y ancho de esta provincia y la disposición del presidente regional de traer empresas a Guadalajara. "Se ha hecho un buen trabajo y la campaña hay que afrontarla como es, con éxito, y en este caso con la cabeza bien alta, diciendo lo que se ha hecho".

De otro lado, Vega se ha alineado con García-Page a la hora de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelante las elecciones generales para evitar que la política nacional siga lastrando a alcaldes y presidentes regionales del PSOE.

"Estoy de acuerdo con el presidente" porque "no hay que plegar la rodilla ante nada ni ante nadie", ha reivindicado el presidente de la Diputación de Guadalajara, quien ha afirmado que "cuando se gobierna tienes que gobernar con cierta autonomía que te permita en este caso realizar políticas en beneficio de toda la comunidad en general". Y, "cuando eso no sucede", es "mejor dar un paso para atrás".

No obstante, el también alcalde de Mondéjar ha lamentado que a muchos alcaldes se les haya penalizado cuando han sido las elecciones municipales por pertenecer a un partido político, cuando sin embargo han realizado "unas políticas fenomenales" en sus municipios.

Sobre el hecho de que los diputados nacionales del PSOE de la región mantengan la disciplina de voto y voten a favor a iniciativas del Gobierno que han sido criticadas previamente por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y que esta circunstancia pueda afectar a candidatos socialistas a las alcaldías, Vega ha respondido que "no tiene por qué". "Tendría que valorar cada momento, cada circunstancia muy concreta y cada iniciativa".

Dicho esto, ha comentado que hay iniciativas que se han votado que son "muy favorables" a políticas progresistas, aunque "otras pues no tan favorables", ha admitido el presidente de la Diputación, quien ha celebrado el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No podíamos tomar otra postura", ha defendido Vega, quien ha cargado contra otros grupos políticos por alinearse con Trump.

ESCENARIO POST-PAGE

Vega también ha reflexionado sobre el escenario Post-Page. El PSOE es un partido "muy fuerte y muy estructurado", que, según el dirigente socialista, tomará las "mejores decisiones" cuando llegue el momento.

No obstante, ha dicho, "eso no se debe plantear". "Ahora él tiene que tirar para adelante", en referencia al presidente castellanomanchego, a quien ve "con muchas fuerzas". "Tiene que presentarse con la cabeza bien alta y pensando que se han hecho las cosas muy bien".

Sobre si se ve en un futuro Gobierno regional, ha apuntado que él siempre ha tomado las decisiones "muy en el momento" cuando se las dicen y "yo soy muy franco diciendo las cosas". En el caso de que le llegara esa propuesta algún día, Vega verá si se ve con fuerzas o no y lo consultará con su familia. "Son muchos los factores que influyen".

A nivel orgánico, ha mostrado su apoyo al secretario provincial del partido, Pablo Bellido, y al secretario regional, Emiliano García-Page, y ha apuntado que él ahora mismo está centrado en que el PSOE gane las elecciones.