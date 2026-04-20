Un vehículo pierde el control y se lleva por delante varios bolardos en la glorieta del colegio Sagrada Familia de Cuenca - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha informado, a través de su cuenta de Instagram, de que sobre las 9.30 horas se ha producido un accidente de tráfico en la Avenida de los Alfares con la glorieta del colegio Sagrada Familia, donde un vehículo ha perdido el control, llevándose por delante varios bolardos y derramando gran cantidad de aceite sobre la calzada.

Desde la Policía Local apuntan a que "la distracción al volante, el alcohol y la velocidad excesiva suelen ser algunas de las causas más probables en este tipo de accidentes", por lo que se investigan las circunstancias concretas de lo ocurrido.