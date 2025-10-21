Un vehículo queda encajonado tras introducirse en una calle peatonal del barrio de La Paz de Cuenca

Vehículo encajonado tras introducirse en una calle peatonal del barrio de La Paz de Cuenca.
Vehículo encajonado tras introducirse en una calle peatonal del barrio de La Paz de Cuenca.
Publicado: martes, 21 octubre 2025 13:19

CUENCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha quedado atrapado tras introducirse en una calle peatonal del barrio de La Paz de Cuenca, según informa la Policía Local a través de Instagram.

El incidente se ha producido este martes y no ha habido que lamentar daños personales por este coche que, por un despiste, ha quedado encajado entre los muros que flanquean la vía.

La Policía Local aprovecha esa situación para recordar a los conductores que hay que prestar atención a la señalización y respetar las zonas peatonales.

