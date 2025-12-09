Veintitrés heridos en los quince accidentes del fin de semana en Castilla-La Mancha

Archivo - Agente de la Guardia Civil en un control de alcoholemia. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Veintitrés personas han resultado heridas --dos graves y 21 leves-- en los quince accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En la provincia de Albacete se han registrado tres accidentes con cuatro heridos leves, en la de Ciudad Real han sido dos los siniestros, con un herido grave y dos leves, y en la provincia de Cuenca se ha registrado un accidente con un herido leve.

En la provincia de Guadalajara han sido tres los siniestros registrados con un herido grave y tres leves, y en la de Toledo ha habido seis siniestros con once heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 4.046 en la región, 47 de ellas positivas, siete de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

De la provincia de Albacete han sido 747 las pruebas realizadas, cinco de ellas positivas, un en un menor de 25 años; mientras que en Ciudad Real se han llevado a 872 pruebas, siendo nueve de ellas positivas, cuatro en menores de 25 años.

En Cuenca fueron 586 las pruebas realizadas, ocho de las cuales fueron positivas, dos en menores de 25 años; en Guadalajara fueron 741 pruebas, nueve de ellas positivas, ninguna de ellas en un menor de 25 años; y en la provincia de Toledo se hicieron 1.100 pruebas, de las que 16 arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.