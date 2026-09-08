Velázquez afirma que Ayuntamiento Toledo se ha sumado ya a la climatización de centros educativos impulsada por la Junta

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad "se ha sumado ya" a los planes de climatización de los centros educativos impulsados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha defendido que las administraciones "deben actuar para mejorar las condiciones de los colegios ante el incremento de las temperaturas".

Durante una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Toledo', de Onda Cero Toledo, Velázquez ha respondido de esta manera después de que este lunes el PSOE local denunciara que el nuevo curso escolar comenzaría en la ciudad con temperaturas de hasta 37 grados "y con los colegios sin una solución para la climatización en las aulas".

El primer edil de la capital regional subrayado, que, no obstante, "no hay ninguna duda" de que las competencias en materia educativa y, por tanto, en la climatización de los centros, "corresponden a la Comunidad Autónoma", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento participa en estas líneas de ayuda y que, de hecho, "ya el año pasado se acogió a la convocatoria, poniendo en marcha un sistema de aerotermia en el colegio 'Alfonso VI', mientras que ya se ha aprobado una segunda actuación en otro centro educativo de la ciudad".

"Nosotros, si sacan subvenciones para ayudar, evidentemente participaremos", ha afirmado Velázquez, quien ha explicado que el sistema elegido por el Ayuntamiento pretende ser "eficiente, responsable y, sobre todo, sostenible".

Asimismo, el alcalde ha defendido que la apuesta municipal "no se limita a instalar equipos de aire acondicionado convencionales, sino que busca una solución que permita tanto refrigerar los colegios en verano como generar calor y, a medio y largo plazo, sustituir las calderas existentes".

De este modo, Carlos Velázquez ha recordado que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con la comunidad educativa y con la administración regional, pero ha insistido en la necesidad de delimitar claramente las competencias.

"Yo también, como padre, entiendo perfectamente esta situación, cada vez hace más calor y tenemos que actuar las administraciones", ha señalado, recordando la reunión que mantuvo antes de finalizar el curso con los directores de los colegios públicos de Toledo para conocer sus necesidades y establecer las mejoras que el Ayuntamiento puede realizar "siempre dentro de nuestras competencias".

El alcalde ha puesto como ejemplo de cuál es la administración responsable de la climatización el anuncio realizado por la Comunidad de Madrid, que prevé una inversión de 1.240 millones de euros en colegios e institutos para mejorar sus condiciones de climatización.

"La respuesta la ha dado Madrid", ha afirmado Velázquez, quien ha reclamado que Castilla-La Mancha siga ese camino: "Creo que Castilla-La Mancha tendría que seguir el camino, 1.240 millones en Madrid frente a 16 millones en Castilla-La Mancha", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que el Ayuntamiento "ayudará en todo lo que podamos", pero ha recalcado que "la competencia es de la Comunidad Autónoma".

De hecho, ha avanzado que el Ayuntamiento está preparando un nuevo pliego para la contratación del servicio de limpieza de los colegios municipales, en cuya elaboración se ha contado con una participación de la comunidad educativa que, según ha señalado, "nunca antes se había hecho, y ahora estamos recogiendo las propuestas de los directores de los centros y de sus equipos directivos al objeto de que todo lo que podamos mejorar el servicio lo hagamos, porque eso sí es competencia del Ayuntamiento y no vamos a mirar para otro lado", ha afirmado.