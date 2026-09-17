Velázquez anuncia una querella contra el PSOE por sus acusaciones de las escuelas infantiles: "No la vamos a retirar"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox va a presentar una querella contra el PSOE por sus acusaciones sobre la gestión de las tres escuelas infantiles municipales. Los socialistas calificaron en su día de "escándalo" que el alcalde recurriera a un contrato "con escasa transparencia" tras "forzar" la salida de la anterior concesionaria y generar "meses de angustia" en familias y educadoras.

El regidor toledano ha aprovechado su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio para detenerse "un momento" en hablar de las escuelas infantiles de la ciudad. "Me tengo que detener porque han estado especialmente equivocados en su labor de oposición con la gestión de las escuelas infantiles", ha afeado Velázquez al PSOE.

Según ha censurado, los socialistas han provocado "a cientos de papás y de mamás de la ciudad de Toledo una preocupación completamente innecesaria". "Ustedes han llegado a decir que (las escuelas infantiles) no iban a abrir el día 7 de septiembre, han llegado a decir que no había profesionales el día 1 y han llegado a decir que era un verdadero caos".

Y sin embargo, ha apuntado, las propias directoras de los centros, en una carta pública, "han dicho que se había abierto con total normalidad", tal y como --ha dicho-- él personalmente y miembros del Gobierno se comprometieron a hacerlo ya a finales del mes de julio.

"Han puesto en tela de juicio la labor, no solamente del Gobierno, sino de los funcionarios de esta casa. Y es algo que, desde un ejercicio de responsabilidad, no podemos permitir. Por eso, vamos a exigir que den explicaciones en los tribunales, vamos a exigir que den explicaciones de las acusaciones tan graves que han hecho no solamente al equipo de Gobierno, sino a los funcionarios de esta casa, que, por cierto, son los mismos que cuando estaban ustedes".

Dicho esto, ha avisado a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, que no van a retirar la querella. "Se puede ahorrar ir a hablar con alguien para que me llame y trate de retirar la querella. Esta no la vamos a retirar, porque no solamente se han metido conmigo, me han acusado de cosas que no he hecho, sino también con los funcionarios de esta casa".