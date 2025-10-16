Velázquez asegura que Toledo mantendrá congelados los impuestos gracias al Plan de Modernización Fiscal

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este jueves que el Gobierno Municipal mantendrá congelados los impuestos y que no habrá novedades en las ordenanzas fiscales, "porque la realidad es que estamos recaudando más gracias a la puesta en marcha el año pasado del Plan de Modernización Fiscal".

Así lo ha confirmado en una entrevista en el programa 'Más de Uno Toledo' de Ondacero, donde ha manifestado que desde el Ayuntamiento "tenemos que trabajar en hacer lo posible para que el dinero de los contribuyentes esté en su bolsillo". El alcalde ha avanzado, además, que el remanente de tesorería para el año que viene "será muy positivo según van evolucionando algunas partidas de ingresos".

Por otro lado, Velázquez ha lamentado no tener aún respuesta del ministerio, "por desgracia" sobre la baremación de los fondos EDIL y asegura que "cuanto más estudiamos la resolución, y más hablamos con la consultora y con otros ayuntamientos, más convencidos estamos de que es una resolución completamente injusta y que hace daño a la ciudad de Toledo", ha asegurado.

Así, el alcalde he recordado que Toledo es la única ciudad de Castilla-La Mancha de más de 75.000 habitantes que se queda fuera, y ha asegurado "que seguimos pensando exactamente lo mismo porque llueve sobre mojado", y ha puesto como ejemplo la situación del tercer carril, la obra de la Delegación del Gobierno, o el Cuartel de la Guardia Civil.

Por último, Velázquez ha reiterado que "esto nos hace reafirmarnos en que hay que seguir trabajando y dejándonos la piel por los toledanos y seguiremos defendiendo por cielo, tierra y mar que los fondos europeos lleguen a la ciudad", ha concluido.