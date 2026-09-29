Velázquez confía en que la obras del nuevo cuartel de la Policía de Toledo comiencen en el primer trimestre de 2027

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el acto institucional de celebración del Día de la Policía Local. - AY TOLEDO/OSCAR HUERTAS

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y varios concejales de la Corporación Municipal han participado este martes en el acto institucional por el Día de la Policía Local, coincidiendo con la Festividad de San Miguel Arcángel.

Un acto que se ha celebrado en el Paraninfo Envases de Cartón de la UCLM, y en el que se han entregado, por segundo año consecutivo las medallas al mérito policial como reconocimiento a la labor de servicio público, compromiso y entrega de los agentes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, el alcalde ha asegurado que "por fin la Policía Local, contará con unas dependencias exclusivas, "diseñadas por y para la Policía y por los propios policías", recordando que la licitación de las obras está en marcha y añadiendo en que confía que los trabajos puedan comenzar en el primer trimestre de 2027, ya que es "un anhelo compartido".

El alcalde ha recordado que la Policía Local ocupa sus actuales dependencias desde 1992, cuando se trasladó allí con carácter temporal. El nuevo edificio, ha indicado, ofrecerá instalaciones dignas para los agentes y permitirá prestar una mejor atención a los ciudadanos que acudan a presentar una denuncia, comunicar una queja o solicitar ayuda.

Por ello, ha proseguido Velázquez, "el agradecimiento tiene que ser con palabras, tiene que ser con eventos como el que hoy estamos celebrando por segunda vez, pero también tiene que ser con hechos concretos". Así, ha recordado las mejoras en las condiciones laborales, los medios materiales y tecnológicos o la puesta en marcha del servicio VioGén.

Durante el segundo acto de reconocimientos y honores del cuerpo, Velázquez ha destacado que los agentes "siempre están para atender al ciudadano". "Sin seguridad no existe la libertad, y la libertad la tenemos depositada en vosotros", ha afirmado.

Por último, Velázquez ha felicitado a las personas distinguidas en el acto y ha extendido su agradecimiento a toda la plantilla, a los policías jubilados y a sus familias. "Contáis con un Ayuntamiento y un equipo de Gobierno que os reconoce, os valora y soy perfectamente consciente de la importancia del trabajo que realizáis cada día", ha concluido.

La vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha sido la encargada de dar la bienvenida al acto y ha agradecido a los agentes su vocación de servicio y confía en que este acto de reconocimientos se consolide como una tradición institucional "gobierne quien gobierne".

Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local, José Luis Martín Mora, ha reivindicado la labor preventiva de los agentes y el refuerzo de su presencia en los barrios para estar más cerca de los vecinos. "Nuestro mayor éxito es que no ocurra nada".